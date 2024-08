Gesund naschen war nie einfacher: Tahini-Bananenbrot

Es gibt den berühmten Spruch: „Morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann essen.“ An den halten wir uns heute und naschen ein leckeres Tahini-Bananenbrot zum Frühstück. So startet es sich gleich noch besser in den Tag.

Einfaches Rezept für Tahini-Bananenbrot

Wenn du dich jetzt fragst, was Tahini ist: Das ist eine Paste aus feingemahlenen, oftmals gerösteten Sesamkörnern. Es hat einen nussigen Geschmack und eine samtige Textur. Tahini ist ein zentraler Bestandteil in vielen Gerichten der nahöstlichen Küche, wie zum Beispiel Hummus und Baba Ghanoush.

Tahini ist nicht nur köstlich, sondern auch nährstoffreich. Es enthält gesunde Fette, Eiweiße, Ballaststoffe sowie eine Vielzahl von Vitaminen und Mineralien, darunter Kalzium, Magnesium und Eisen. Außerdem ist die Paste eine gute Quelle für Antioxidantien.

Perfekt für ein leckeres Bananenbrot. Der saftige Kuchen ist schnell und einfach zubereitet. Die Zutaten werden in einer Schüssel zu einem Teig verarbeitet. Dieser wird dann in eine Kastenform gefüllt. Als Dekoration kommen noch halbierte Bananen obendrauf. Das macht optisch noch mehr her. Dann brauchst du das Tahini-Bananenbrot nur noch für 50 Minuten in den Ofen.

Durch die Bananen wird das Brot unglaublich saftig und bekommt eine natürliche Süße. Die Tahinipaste sorgt für einen tollen nussigen Geschmack. Genieße es noch warm aus dem Ofen. Kalt schmeckt es aber mindestens genauso gut.

Wir bei Leckershcmecker lieben süße Brote. Der Duft von frischem Blaubeerbrot lockt wirklich jeden an den Tisch. Auch lecker ist das süße Apfelmus-Brot aus der Kastenform. Extrasaftig ist das süße Zucchinibrot. Probiere es doch gleich mal selber aus.