So backst du süßes Apfelmus-Brot aus der Kastenform

Apfelmus ist ein richtiges Allroundtalent in der Küche. Es ist nicht nur eine Beilage zum Beispiel zu Milchreis oder Pfannkuchen, sondern kann auch als Zutat für verschiedene Gerichte verwendet werden. Heute backen wir ein saftiges Apfelmus-Brot.

Rezept für Apfelmus-Brot

Unser Apfelmus-Brot kann gleich mit mehreren Vorteilen punkten. Es ist dank der Zutat Apfelmus nicht nur besonders saftig, sondern wird auch ohne tierische Lebensmittel gebacken. Statt Butter, Ei und Co. kommen hier eben Apfel, Margarine und Hafermilch in den Teig. Für das Brot mischst du alle Zutaten zu einem glatten Teig zusammen und backst es anschließend für 45 Minuten im Ofen.

Unser Apfelmus-Brot ist ein perfekter Snack zum Frühstück für zwischendurch oder zum Kaffee am Nachmittag. Es heißt zwar Brot, ist aber vielmehr ein süßer Kuchen, der in einer Kastenform gebacken wird. Er besteht aus Mehl, Ahornsirup, Apfelmus, Äpfeln, Vanille und Nüssen als Hauptzutaten.

Auch um Reste zu verbrauchen, ist das Apfelmus-Brot ideal. Hast du ein angefangenes Glas Apfelmus oder einen Rest Pflanzenmilch im Kühlschrank stehen oder Äpfel in der Obstschale, die nicht mehr so gut aussehen? In diesem süßen Brot machen sie noch eine gute Figur.

Für mehr Biss im Brot sorgen Nüsse. Da Ahornsirup zum Süßen mit reinkommt, bieten sich Pekannüsse an. Aber auch Mandeln, Hasel- oder Walnüsse schmecken in diesem süßen ebenfalls gut. Einen Teil der Nüsse kommen gehackt in den Teig, den Rest verteilst du obendrauf.

Magst du süße Brote wie das Apfelmus-Brot, dann solltest du dir den Klassiker Bananenbrot auf keinen Fall entgehen lassen. Aus Gemüse zubereitet, aber ebenfalls süß schmeckt auch dieses saftige Zucchinibrot, das ebenfalls mit Apfelmus gebacken wird. Magst du noch mehr Früchte im Brot, empfehlen wir dir das Himbeer-Bananenbrot. Viel Spaß beim Nachbacken.