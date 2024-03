Frühstück für Naschkatzen: gesundes Bananenbrot ohne Zucker

Ob im Café oder zu Hause: Das Bananenbrot hat sich längst einen Platz im Herzen aller Naschkatzen und Kuchenfreunde gesichert. Dabei lassen sich Fans das süße Brot längst nicht nur zum Tee oder Kaffee am Nachmittag schmecken. In vielen Haushalten und Frühstückslokalen steht es bereits morgens auf dem Speiseplan. Damit du aber nicht mit einem totalen Zuckerüberschuss in den Tag startest, zeigen wir dir heute, wie du ein Bananenbrot ohne Zucker backen kannst. Das schmeckt genauso gut wie die Variante mit Zucker, ist aber deutlich gesünder.

Rezept für Bananenbrot ohne Zucker

Der Vorteil am Bananenbrot: Du bäckst es mit sehr reifen Bananen, die dementsprechend schon jede Menge Fruchtzucker produziert und gespeichert haben. Je reifer das Obst, desto süßer später dein Bananenbrot. Es macht also gar nichts, wenn die Schale schon gebräunt ist. Ganz im Gegenteil, dann eignen sich die Früchte erst recht für dein Bananenbrot ohne Zucker.

Übrigens: Unser Rezept fürs Bananenbrot ohne Zucker kommt nicht nur ohne raffinierten Zucker aus, sondern auch ohne jegliche tierische Zutaten. Keine Eier, keine Milch, nur pflanzliche Produkte. Zum Binden nutzen wir Apfelmark, die ungesüßte Alternative zu Apfelmus. Du findest es mittlerweile in jedem Supermarkt. Somit dürfen sich auch Veganer über das süße Frühstücksbrot freuen.

Gut zu wissen: Ohne Eier backen, klappt das überhaupt? Sogar sehr gut. Du musst nur wissen, wie du Eier ersetzen kannst und welche Alternativen sich dafür eignen. In unserem Leckerwissen verraten wir dir diese und weitere Tipps.

Um das Bananenbrot ohne Zucker dennoch etwas zu süße, geben wir etwas Ahornsirup zum Teig. Wenn du möchtest, kannst du es aber auch mal ohne probieren. Außerdem eine Option: Hacke ein paar Walnüsse oder andere Nüsse und hebe sie unter den Teig. Dadurch verleihst du dem fruchtigen Brot mehr Textur und einen leckeren Crunch.

Wir haben bereits jede Menge Ideen rund um Bananenbrot umgesetzt. Unser klassisches schnelles Bananenbrot oder dieses Himbeer-Bananenbrot schmecken genauso gut wie das Bananenbrot ohne Zucker. Aber es geht noch kreativer, und zwar mit unserem Bananenbrot-Tiramisu, das ein leckeres Dessert oder süßen Snack am Nachmittag ist. Viel Spaß beim Naschen!