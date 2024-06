Klein, rund und schnell im Mund: Tiramisu-Kugeln

Diese leckeren Tiramisu-Kugeln darfst du dir nicht entgehen lassen. Wir verwandeln das bekannte italienische Dessert in eine kleine, süße Nachspeise oder einen Snack für zwischendurch. Ohne viel Vorbereitung und vor allem ganz ohne Backen.

Tiramisu-Kugeln: das italienische Dessert als Praline

Diese kleinen Kugeln haben es ganz schön in sich. Ein süßer Keks, die herbe Note des Kaffees und natürlich die Schokolade. Doch die Tiramisu-Kugeln haben vor allem eins: Trendpotential! Auf Social Media gehen die Videos von den kleinen Bällen viral. Und alle lieben sie: Es geht schnell, ohne backen und die Bälle sind super lecker.

Jeder macht sie etwas anders, wir haben uns für die Version mit Amaretto entschieden. So kommt man dem originalen Tiramisu am nächsten. Wenn du die Kugeln lieber ohne Alkohol zubereiten möchtest, kannst du den Schnaps natürlich einfach weglassen oder ersetzen. Hier eignet sich etwas Orangensaft, der bringt eine fruchtige Note mit in das Rezept.

Wichtig ist, dass die Biskuit-Kekse gut zerkleinert werden. Nimm dafür am besten eine Küchenmaschine oder einen Mixer. So bekommst du eine feine Konsistenz. Wenn du keins dieser Geräte zu Hause hast, kannst du die Kekse auch per Hand zerkleinern. Fülle sie dafür in einen Gefrierbeutel und mahle alles mit einem Nudelholz. Sind die Kekse klein, kommt die Mascarpone und der Kaffee dazu. So kommt der typische Geschmack zustande. Sind die kleinen Kugeln geformt, werden sie in Backkakao geschwenkt. So kleben Sie nicht mehr aneinander und bekommen den typisch-herben Tiramisu-Geschmack. Du kannst so viele Kugeln formen, wie du magst. Aber glaub uns: es wird die leckerste Praline sein, die du seit langem gegessen hast. Mach dieses Rezept unbedingt nach!

