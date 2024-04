Lemon Posset: der Dessert-Trend mit gefüllten Zitronen

Alles an diesem Dessert mutet elegant und ästhetisch an. Selbst der Name: Lemon Posset klingt schick. Gäste kannst du mit den gefüllten Zitronen super beeindrucken. Aber psst – die Zubereitung dieses Desserts ist überraschend einfach! Gerade einmal drei Zutaten und 15 Minuten deiner Zeit nimmt das Rezept in Anspruch, das so wunderbar sahnig, fruchtig und sauer schmeckt.

Lemon Posset: Lieblingsdessert der Queen

Ursprünglich stammt das Dessert aus Großbritannien und galt als Lieblingsdessert von Queen Elizabeth. Das klassische Posset ist ein Heißgetränk, das einem Eierlikör ähnelt. Lemon Posset hingegen ist eine farbenfrohe und elegante Weiterentwicklung, bei der Zitronenhälften mit einer Sahnecreme gefüllt werden. Wer mag, kann diese mit etwas Limoncello mischen und so dem alkoholischen Originalrezept einen Schritt näherkommen. Aber auch ohne Alkohol ist Lemon Posset ein kulinarischer Genuss, mit dem du den Frühling und Sommer zelebrieren kannst.

Achte bei der Zubereitung darauf, die Sahne nicht zu stark zu erhitzen, weil sie sonst gerinnt und das Eiweiß ausflockt. Leichtes Erhitzen ist aber in Ordnung, solange nur kleine Bläschen auf der Oberfläche erscheinen. Unbehandelte Zitronen sind natürlich die beste Wahl für dein Lemon Posset. Solltest du aber keine finden, schrubbe die Zitronen gründlich mit Spüli und einem Schwamm ab. So entfernst du die äußere Wachsschicht, die auch für einen bitteren Beigeschmack sorgen kann.

Ein Tipp, um die Ästhetik deines Desserts auf das nächste Level zu heben: Versuche Zitronen aufzutreiben, an denen noch die hübschen Blätter hängen! Das sorgt für einen extra Farbtupfer.

Wenn du Lemon Posset zubereitest, musst du zwar nicht lange in der Küche stehen. Sie brauchen aber etwas Ruhezeit im Kühlschrank. Mindestens fünf Stunden sollte dein Dessert ruhen, am besten aber über Nacht. Theoretisch kannst du auf die Zitronenhälften verzichten und die Sahnecreme in einem Glas anrichten, dann ist deine Kreation auch etwas länger im Kühlschrank haltbar.

Eine Variation, die auch super in der Zitronenschale angerichtet werden kann, ist unsere Limoncello-Creme mit Frischkäse. Das Brombeereis in Zitrone kannst du ebenfalls auf diese Weise reichen. Die rosa Farbe sorgt für einen schönen zusätzlichen Farbtupfer. Und wenn du Lust aufs Backen bekommst, empfehle ich dir unsere Zitronentarte und dazu einen erfrischenden Limoncello-Spritz.