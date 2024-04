Kuchen: Backe eine cremig-frische Zitronentarte wie in Frankreich!

Heute backen wir Zitronentarte auf französische Art. Das heißt, wir sparen an nichts. Bist du auf Diät, solltest du dieses Rezept also besser überspringen. Oder du machst eine Ausnahme, was die viel bessere Idee ist. Ihr Geschmack ist frisch-zitronig, die Füllung herrlich buttrig – kurz: Diese Zitronentarte ist der Hit.

Zitronentarte: Von allem etwas mehr ist gerade so genug

Manche Kuchen stehen für die Küche eines Landes wie keine anderen. Diese Zitronentarte ist einer dieser Kuchen. Sie steht in Frankreich in so gut wie jeder Konditorei und jedem Café in der Auslage. Sie ist ein richtiger Star unter den Tartes, von denen es in dem südeuropäischen Land einige gibt. Wir zeigen dir heute, wie du sie zu Hause nachbacken kannst. So holst du dir die Sonne Südfrankreichs auf den Teller!

Die erste Regel bei der Zubereitung einer französischen Zitronentarte lautet: Mehr ist besser. Viel Butter und Zucker verhelfen diesem Gebäck zu seiner Konsistenz und seinem unverwechselbaren Geschmack. Die ersten Varianten dieser Tarte tauchten am französischen Königshof auf, wo die Reichhaltigkeit der Zutaten den Reichtum der Monarchie symbolisierte.

Die Zubereitung von Zitronentarte dauert etwas länger und ist ein wenig raffiniert. Folge daher unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung, dann kann nichts schiefgehen! Und die Belohnung ist die Arbeit allemal wert: Ein knuspriger Boden aus Mürbeteig und eine buttrige Creme mit intensivem Zitronenaroma machen rundum glücklich.

Die Creme für deine Zitronentarte braucht nicht viele Zutaten, aber du musst einige Details beachten. Verwende wirklich nur frischen Zitronensaft, der schmeckt um Längen besser als gekaufter. Achte, bevor du die Butter unter die warme Zitronen-Ei-Masse rührst, darauf, dass diese nicht zu heiß ist. Schmilzt die Butter zu schnell, flocken die Eier aus. Spare auch nicht an der Zeit, wenn du die Masse mit der Butter verrührst. Um eine cremige Mischung zu bekommen, braucht es wirklich die zehn Minuten. Dann allerdings kann sich das Ergebnis wirklich blicken lassen!

