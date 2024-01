Gib alle Zutaten für den Teig in eine Schüssel und verknete sie mithilfe einer Küchenmaschine oder eines Handrührgeräts. Knete zum Schluss mit den Händen weiter, bi ein glatter Teig entsteht. Forme ihn anschließend zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie ein und lege ihn für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank.