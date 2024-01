Tarte Tatin ist ein Klassiker der süßen Küche Frankreichs. Aber auch herzhaft ist sie ein wahrer Genuss. Wir präsentieren: die Tarte Tatin mit Zwiebeln!

Französischer Klassiker in neuer Form: So einfach gelingt dir die Tarte Tatin mit Zwiebeln

Die Französische Pâtisserie ist eine Kunst für sich. Ein besonders edler Klassiker ist die Tarte Tatin mit karamellisierten Äpfeln, serviert mit einer süßen Crème fraîche. Himmlisch! Falls du aber eher deftig unterwegs bist, darfst du dich jetzt freuen: Den Dessert-Klassiker kannst du ganz einfach herzhaft herstellen! Statt Äpfel werden dafür Zwiebeln verarbeitet. Das Ergebnis ist eine Tarte Tatin mit Zwiebeln, die perfekt fürs Mittag oder ein schnelles Abendessen ist.

Um dir die Zubereitung etwas zu erleichtern, ersetzen wir den Mürbeteig durch Blätterteig. Den kannst du ganz einfach im Supermarkt fertig kaufen und er hält sich lange im Kühlschrank. Er besteht im Grunde nur aus Mehl und Wasser und wird mehrfach gefaltet. Die einzelnen Schichten trennen sich durch das verwendete Fett beim Backen voneinander, sodass der Teig wunderbar knusprig und leicht aufgeht. Das balanciert die Süße der Tarte Tatin mit Zwiebeln perfekt aus.

Die Tarte Tatin mit Zwiebeln ist quasi ein One-Pan-Gericht. Du beginnst, indem du etwas Zucker in einer ofenfesten Pfanne karamellisierst. Das ist an sich ganz einfach, du musst nur darauf achten, dass er nicht zu dunkel wird. Sollte deine Pfanne anfangen zu rauchen, verringere sofort die Temperatur!

Zucker karamellisiert bei relativ hohen Temperaturen, pass also auf, wenn du mit dem Portwein ablöschst. Nachdem die Flüssigkeit etwas reduziert ist, deckst du das Ganze mit Blätterteig ab und schiebst es in den Ofen. Nach dem Backen und Abkühlen stürzt du die Tarte Tatin mit Zwiebeln einfach auf einen Teller. Ganz einfach und trotzdem geschmacklich so raffiniert!

Ich serviere die Tarte Tatin mit Zwiebeln gerne mit etwas Crème fraîche, die ich zuvor mit Salz und Pfeffer abschmecke. Winterliche Salate passen ebenfalls hervorragend dazu, zum Beispiel dieser Wintersalat mit Mandarinen, Trauben und Feta oder unser Rotkohlsalat mit Orangen und Walnüssen. Für einen besonders würzigen Kick kannst du die Tarte auch mit einen Birnen-Carpaccio mit Gorgonzola kombinieren.