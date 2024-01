Kennst du das auch? Du stehst wieder vor dem Kühlschrank und suchst nach Inspiration für etwas Frisches, Leckeres und doch ein bisschen Besonderes? Wie wär’s dann mit einem leckeren Rotkohlsalat mit Orangen und Nüssen? Dieser Salat ist nicht nur einfach zuzubereiten, sondern auch vollgepackt mit Nährstoffen. Und die Kombination von Rotkohl und Orangen ist einfach unbeschreiblich lecker.

Knackiger Rotkohlsalat mit Orangen und Nüssen

Vergiss langweiliges Grünzeug, das nur traurig am Tellerrand liegt. Wir reden hier von einem echten Feuerwerk der Aromen!

Der Rotkohl ist reich an Vitamin C, Ballaststoffen und Antioxidantien, die für seine tiefrote Farbe verantwortlich sind. Orangen hingegen sind die Sonnenkinder unter den Früchten und bringen nicht nur eine süße Note, sondern auch eine Extraportion Vitamin C mit sich, das dein Immunsystem stärkt. Die Nüsse liefern gesunde Fette und machen den Salat schön knackig.

Und hier kommt noch ein kleiner Bonus: Dieses Rezept eignet sich nicht nur perfekt als Beilage zu gegrilltem Fleisch oder Fisch, sondern macht auch solo eine großartige Figur. Perfekt für ein leichtes Mittagessen oder als Snack-Option.

Wir haben selbstverständlich noch mehr leckere Salatideen für dich. Wie wäre es mit einem Brokkoli-Salat mit Apfel und Pistazien oder einem Grünkohlsalat mit Avocado und Kichererbsen? Aber auch unser lauwarmer Rosenkohlsalat ist superlecker und einfach zuzubereiten.

Der Rotkohlsalat mit Orangen ist gesund, lecker und supereinfach zuzubereiten – was will man mehr? Also, ab in die Küche mit dir und bereite dir im Handumdrehen einen leichten Salat zu, der dich mit seiner Aromatik verzaubert.