Wer von uns hat nicht schon mal beim Blick in den leeren Kühlschrank gedacht: „Hätte ich mal was vorgekocht!“ Und da kommt Meal Prep ins Spiel – der Retter für alle, die keine Lust haben, täglich nach der Arbeit noch den Kochlöffel zu schwingen. Als leckere und gesunde Idee präsentieren wir dir heute einen Brokkoli-Salat mit Apfel und Pistazien – ein Gericht, das perfekt in deine wöchentliche Meal-Prep-Routine passt.

Meal-Prep mit Pfiff: Brokkoli-Salat mit Apfel

Was genau ist eigentlich Meal Prep? Ganz einfach: Du schnappst dir einen freien Tag in der Woche, machst deine Lieblingsmusik an und erklärst die Küche zu deiner persönlichen Meal-Prep-Zone. Es wird geschnippelt, gekocht und portioniert, bis der Kühlschrank mit Schüsseln voller Essen für die ganze Woche gefüllt ist.

Hast du deine Mahlzeiten, wie den Brokkoli-Salat mit Apfel, schon vorbereitet, sparst du dir unter der Woche eine Menge Stress. Und auch dein Geldbeutel dankt es dir, wenn du nicht mehr in der Kantine isst oder abends Essen beim Lieferdienst bestellst.

Stattdessen kannst du auf gesundes Essen zurückgreifen, bei dem du genau weißt, was drin steckt. Unser Brokkoli-Salat zum Beispiel ist voller gesunder Zutaten, schnell zubereitet und schmeckt dank des würzigen Dressings auch noch super lecker.

Ein paar weitere Rezept-Ideen gefällig? Klaro! Probiere auch die cremige Käse-Lauch-Pasta oder unsere One-Pot-Pasta mit Brokkoli. Beide Gerichte lassen sich wunderbar für die Woche vorkochen. Und auch diese leckere Kürbis-Erdnuss-Suppe eignet sich hervorragend als Meal-Prep-Gericht.

Wir sind große Fans vom Meal Prep! Überzeuge dich gleich selbst von der Leichtigkeit und dem Genuss unseres Brokkoli-Salats mit Apfel und Pistazien!