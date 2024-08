Italien meets Deutschland mit diesem leckeren Tiramisu-Spaghettieis

Dieses Tiramisu-Spaghettieis ist internationale Eisliebe in Perfektion. Wenn Italien und Deutschland ein kulinarisches Baby machen würden, dann wäre diese tolle Kreation das Ergebnis. Sie vereint das Beste aus beiden Welten! Wir formen einen Teller aus knusprigem Löffelbiskuit, der mit Sprühsahne gefüllt wird. Die toppen wir mit einem cremigen Eis aus Kaffee, das in der beliebten Spaghettiform einfach zum Anbeißen aussieht.

Tiramisu-Spaghettieis: Kreativität trifft auf Eisliebe

Spaghettieis kennen wir nicht nur aus Kindheitstagen nach einem langen und sonnigen Tag im Freibad, denn für diesen deutschen Eisdielen-Klassiker ist man nie zu alt. Tiramisu lieben wir bei unserem Lieblingsitaliener zum Nachtisch nach einer leckeren Pizza. Was also, wenn wir beide Klassiker miteinander vereinen? Das Tiramisu-Spaghettieis ist so lecker, wie es klingt. Und weil das Auge mitisst, präsentieren wir die leckere Erfrischung auf einem Teller aus Biskuits.

Diesen kannst du ganz einfach und mit ein wenig Geduld zusammenbasteln. Tauche die Biskuits nacheinander in Milch und lege sie ringsherum in einen kleine, eingefettete Schale, die ofenfest ist. Die Zuckerseite der Biskuits sollte nach oben schauen. Backe sie im Ofen und löse die anschließend heraus. Sprühe Sahne auf den Biskuitboden und drücke das Eis, das du aus Instantkaffee und Zucker ganz einfach zubereitet hast, durch eine Kartoffelpresse auf die Sahne. So erhältst du die leckeren Spaghettifäden aus Eis, ohne eigens eine spezielle Eispresse anschaffen zu müssen.

Auf diese Weise bastelst du ein Dessert der Extraklasse, das deine Gäste beeindruckt – optisch wie geschmacklich, denn es ist alles dabei: knusprig, cremig, sahnig, eisig. Ein Tiramisu-Spaghettieis ist alles, was das Herz begehrt! Und wenn du magst, kannst du die schöne Kreation wie eine Pizza zerteilen und Stück für Stück genießen. Streue als i-Tüpfelchen noch ein wenig Kakaopulver darüber. Wie bei einem klassischen Tiramisu!

