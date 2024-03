Hot Dogs gibt es in vielen Varianten. Alle sind sie ideal für einen Geburtstag oder einen gemütlichen Abend mit Freunden. Üblicherweise kommen in das Hot-Dog-Brötchen Wiener Würstchen, die mit Zwiebeln, Gurken, Ketchup, Senf und Remoulade belegt werden. Wir zeigen dir hier vier moderne Streetfood-Varianten, in denen Toast und leckere Füllungen die Hauptrolle spielen.

Toast-Hot-Dogs: 4 Mal anders

Diese einfachen und schmackhaften Variationen sind das ideale Fingerfood für deine nächste Gartenparty. Der klassische Hot Dog war gestern, heute zaubern wir den Leckerbissen mit Toastbrot und verschiedenen Füllungen. So ist garantiert für jeden Geschmack der richtige Snack dabei.

Ob mit Rührei oder Pulled Port, mit Hackfleisch oder Ratatouille: Bei den leckeren Toast-Hot-Dogs kommen Fleisch- und Veggie-Fans gleichermaßen auf ihre Kosten. Du kannst die Snacks ganz leicht vorbereiten oder deinen Gästen die Zutaten auftischen, sodass alle sich ihre eigenen Toast-Hot-Dogs belegen können. So wird jeder satt und glücklich.

Auch diese drei außergewöhnlichen Rezepte für ein Sandwich im XXL-Format sind einfach nur lecker. Du solltest außerdem dieses Chopped Sandwich probieren, das durch Social Media Berühmtheit erlangt hat. Bleiben wir bei ungewöhnliche Hot Dogs und bereiten diesen Hot Dog im Blätterteig-Zopf zu.

Toast-Hot-Dog mit Rührei keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 Scheibe Toast

2 Scheiben Bacon

2 Scheiben Cheddar

Rührei aus 2 Eiern

2 EL Mayonnaise

getrocknete Petersilie Zubereitung Schmilz etwas Butter in einer Pfanne und röste die Toastbrotscheibe von beiden Seiten leicht an. Lege den Toast dann geknickt in die Pappschale und bestreiche ihn mit der Mayonnaise.

Lege dann den Käse und danach den Bacon auf den bestrichenen Toast.

Befülle den Toast-Hot-Dog anschließend mit dem Rührei und bestreue ihn mit der getrockneten Petersilie.

Toast-Hot-Dog mit Ratatouille keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 Scheibe Toast

2 EL Pesto Genovese

2 dicke Scheiben Brie

50 g Ratatouille

halbierte schwarze Oliven

Pinienkerne Zubereitung Brate auch für diese leckere Variante eine Scheibe Toast mit Butter in einer Pfanne an und lege sie geknickt in eine Snackschale.

Bestreiche den Toast dann mit dem Pesto und belege ihn mit dem Brie und der Ratatouille.

Garniere den Toast-Hot-Dog zum Schluss mit den halbierten Oliven und einer Handvoll Pinienkernen.

Toast-Hot-Dog mit Hackfleischfüllung keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 Scheibe Toast

2 EL Barbecuesauce

2 Scheiben Gouda

2 in Scheiben geschnittene Gewürzgurken

1 kleine in dünne Streifen geschnittene Zwiebel

50 g gebratenes Hackfleisch

Senf Zubereitung Auch bei der Cheeseburger-Variante wird eine Toastscheibe mit etwas Butter in einer Pfanne angebraten und geknickt in eine Pappschale gelegt.

Verteile dann die Barbecuesauce auf dem Toast und belege ihn mit dem Gouda, den Gewürzgurken und den Zwiebeln.

Verteile danach das Hackfleisch auf dem Toast-Hot-Dog und garniere ihn mit Senf.