Toast-Spieße für mehr Kreativität beim Frühstück

Du kennst die Situation garantiert: Am Wochenende nimmt man sich mehr Zeit fürs Frühstück und vor dir steht eine breite Auswahl an Zutaten für dein Toast. Aber dein Hunger ist oft schon gestillt, bevor du dich durch alles durchfuttern konntest. Unsere Toast-Spieße mit einem köstlichen Dip sind super, um Abwechslung beim Frühstück zu haben!

Toast-Spieße sind perfekt für Unentschlossene

Die Toast-Spieße eignen sich auch perfekt, wenn du einen gemeinsamen Brunch mit Freunden veranstaltest. Mit unserem Rezept bereitest du dir himmlische Spieße mit mariniertem Lachs, Frischkäse, knackigem Salat und würzigem Schinken zu. Aber deiner Kreativität sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Sieh nach, was du noch im Kühlschrank hast oder pack dir beim Einkaufen deinen Lieblingsaufstrich und -aufschnitt ein. Ein wenig frische Salatblätter dazu und fertig. Mit einer schönen Auswahl verschieden belegter Spieße kannst du dich durch alles durchprobieren. Perfekt für alle, die sich beim Belag und Aufstrich nicht entscheiden können. Das Rezept für den Dip passt dabei ebenfalls zu den meisten Variationen für herzhafte Toast-Spieße.

Der Dip ist ebenfalls sehr schnell gemacht. Entweder bereitest du ihn ganz in Ruhe vor, oder du kümmerst dich darum, während deine Brotscheiben gerade im Toaster stecken. Mische einfach Crème fraîche, Ajvar und Ketchup mit den Gewürzen und schon hast du einen köstlichen Dip für die Toast-Spieße. Sobald deine Toastscheiben aus dem Toaster kommen, ist es empfehlenswert, sie etwas abkühlen zu lassen, damit der Frischkäse auf ihnen nicht zu flüssig wird. Danach geht es schon ans Bestreichen und Belegen. Am Ende einfach in die gewünschte Größe zerschneiden, mit einem Snackspieß deiner Wahl durchbohren und anrichten. Du kannst für die Toast-Spieße Spieße aus Holz nutzen oder zu wiederverwendbaren Schaschlikspießen aus Edelstahl 🛒 greifen.

Auf Leckerschmecker gibt es noch mehr kreative Rezepte für Toast! Wie wäre es mit diesen leckeren Toast-Hawaii-Spießen? Wenn dein Toast eher als Beilage fungiert, dann probiere unbedingt unser Rezept für knuspriges Texas-Toast aus. Einen perfekten Mix aus herzhaft und süß bekommst du mit überbackenen Camembert-Toasts.

Toast-Spieße Dominique 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien Spieße etwa 15 cm lang Zutaten 1x 2x 3x 8 Scheiben Toastbrot

75 g Crème fraîche

25 g Ketchup

50 g Aijvar

1/4 TL Cayennepfeffer

1/4 TL Knoblauchpulver

1/4 TL Paprikapulver rosenscharf

1/4 TL Kreuzkümmel

1/4 TL Salz

175 g Frischkäse

100 g Kochschinken

2 Handvoll frischer Salat z.B. Feldsalat oder kleingeschnittener Romana

150 g Graved Lachs Zubereitung Toaste dein Brot, bis es die erwünschte Bräune hat.

Bereite währenddessen den Dip zu. Mische Crème fraîche, Ketchup und Ajvar mit den Gewürzen. Mit dem Pfeffer kannst du den Schärfegrad des Dips bestimmen.

Belege deine Brotscheiben von unten nach oben mit Frischkäse, Schinken, Salat, Brot, Frischkäse, Lachs, Salat, Brot oder anderen von dir gewählten Zutaten. Schneide sie in deine gewünschte Größe für die Toast-Spieße und stecke einen Spieß hindurch, damit sie zusammenbleiben.

