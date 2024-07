Herzhaftes Fingerfood: Toaströllchen mit Käse schmecken zu jeder Tageszeit

Wasche die Petersilie und zupfe die Blätter von den Stielen ab. Hacke sie dann klein und mische sie mit dem geriebenen Parmesan und dem Paniermehl in einem tiefen Teller.

Wasche die Petersilie und zupfe die Blätter von den Stielen ab. Hacke sie dann klein und mische sie mit dem geriebenen Parmesan und dem Paniermehl in einem tiefen Teller.

Schlage die Eier in einem weiteren, tiefen Teller auf und verquirle sie.

Schlage die Eier in einem weiteren, tiefen Teller auf und verquirle sie.

Wende die Röllchen zuerst in dem Ei und danach in der Panade.

Wende die Röllchen zuerst in dem Ei und danach in der Panade.