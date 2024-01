Wow, sind die köstlich! Unsere French Toast Röllchen mit Puderzucker und süßer Zimt-Zucker-Butter-Füllung sind echte Leckerbissen, von denen man morgens gern ein paar vernascht. Brät man sie in der Pfanne, lockt der verführerische Duft alle in die Küche, und man kann es kaum erwarten, bis die erste Ladung auf dem Tisch steht.

Süße French Toast Röllchen

Unsere French Toast Röllchen sind definitiv kein Standard-Frühstück, das ist schon mal klar. Wer also die Nase voll hat von Müsli oder Käsebrot, darf sich über diese Roll-up Sandwiches freuen.

French Toast kennst du bestimmt. Es ist im Prinzip die amerikanische Form unserer Armen Ritter: in Ei gewälzte Weißbrotscheiben, die in einer Pfanne mit Fett ausgebacken werden. In den USA sind die Brotscheiben gerne mal etwas dicker und man nimmt häufig Brioche-Brot dafür. Bei unseren French Toast Röllchen darf’s aber das gute, alte Toastbrot sein.

Wichtig ist, dass du die Scheiben zunächst einzeln mit einem Nudelholz etwas größer und flacher rollst. Für die Füllung erhitzt du einfach ein bisschen Butter, sodass sie schmilzt, und verrührst sie anschließend mit Zimt und Zucker. Mit dieser Masse bestreichst du nun eine Seite der Brotscheiben und rollst diese danach fest zusammen. Diese French Toast Röllchen dürfen nun in Milch baden und anschließend in der Pfanne brutzeln. Brate sie rundherum schön knusprig an und iss sie am besten noch warm.

Zu den French Toast Röllchen passt ein Klecks Apfelmus oder fruchtige Marmelade. Auch Schokoladencreme oder ein Spritzer Ahornsirup geben eine leckere Begleitung ab.

Wenn du kreative Frühstücksideen wie diese French Toast Röllchen liebst und immer nach Inspiration Ausschau hältst, bist du bei uns genau richtig. Morgen kannst du beispielsweise unsere süßen Frühstückswraps probieren, die in zehn Minuten fertig sind. Wir lieben aber auch unsere Schoko-Bananen-Pancakes ohne Zucker. Und hast du schon einmal einen Schoko-Bananen-Auflauf gegessen? Dann wird’s aber höchste Zeit! Wir wünschen guten Appetit.