Ein süßer Auflauf zum Frühstück? Klingt vielleicht erstmal etwas ungewöhnlich, schmeckt aber richtig lecker. Und dann auch noch in der Kombination mit Schokolade und Banane, da kann ja nichts mehr schief gehen. Noch dazu besteht das Ofengericht nur aus Joghurt, Eiern, reifen Bananen und Mandelmehl. Wunderbar geeignet, wenn du dich bewusst ernähren, auf eine süße Versuchung vor allem am Morgen aber nicht verzichten möchtest.

Schoko-Bananen-Auflauf mit wenigen Zutaten

Bananen, reif und voller Aromen, werden zu den Hauptdarstellern dieses süßen Frühstücks. Mit jedem Bissen geben sie eine natürliche Süße frei, die den Schoko-Bananen-Auflauf zu einem echten Geschmackserlebnis macht. Dunkle Schokolade sorgt für eine gehaltvolle, schmelzende Umarmung.

Die Grundlage bildet ein Mix aus Mandelmehl, Joghurt, Eiern und reifen Bananen, der dem Auflauf die perfekte Konsistenz verleiht, ohne auf traditionellen Teig zurückzugreifen. Der Low-Carb-Auflauf sättigt und versorgt dich mit Proteinen und gesunden Fetten.

Die Zubereitung unseres Schoko-Banane-Auflaufs ist total einfach. Du schichtest, gießt, bäckst – und schon verwandelt sich deine Küche in einen Traum aus Schoki und Banane, der herrlich duftet und dir schon am Morgen ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht zaubert. Schnapp‘ dir also die Zutaten für diesen köstlichen Auflauf und bereite ihn für dein nächstes Frühstück oder den Sonntagsbrunch vor – das Rezept reicht nämlich für sechs Portionen.

Als Erstes bereiten wir jetzt aber den Schoko-Bananen-Auflauf zu. Also schnapp dir deine reifen Bananen, eine Auflaufform und heiz schon einmal den Ofen vor.