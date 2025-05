Tomate-Mozzarella-Aufstrich mit Frischkäse und frischem Basilikum

Wir lieben eine gute Brotzeit – und zwar zu jeder Tageszeit. Morgens starten wir gern mit frischen Brötchen oder selbst gebackenem Brot in den Tag, mittags dient sie uns als leichte Mahlzeit, und abends fahren wir richtig auf und gönnen uns belegte Brote mit Gewürzgurken, kleinen Tomaten, frischen Kräutern und allerlei weiteren Leckereien. Aktuell bestreichen wir die Brotscheiben am liebsten mit unserem selbst gemachten Tomate-Mozzarella-Aufstrich. Der schmeckt würzig und ist in wenigen Minuten fertig.

Rezept für Tomate-Mozzarella-Aufstrich: lecker auf Brot

Es gibt also keinen Grund, sich gegen den Tomate-Mozzarella-Aufstrich zu entscheiden. Er ist eine leichte, schnelle und vor allem leckere Alternative zu fertig gekauften Produkten aus dem Supermarkt. Diese sind häufig leider sehr ungesund, enthalten entweder zu viel Salz, Zucker oder Fett und darüber hinaus Zusatzstoffe, bei denen man nie so ganz genau weiß, was sich hinter dem Namen verbirgt.

Da gönnen wir uns lieber unseren Tomate-Mozzarella-Aufstrich. Der basiert auf getrockneten Tomaten, Mozzarella und Frischkäse und wird under anderem mit frischem Basilikum, Knoblauch und einer Gewürzmischung für Tomate-Mozzarella verfeinert.

Und so leicht ist er zubereitet: Zunächst schälen wir eine Knoblauchzehe und waschen eine Handvoll Basilikum ab. Beides geben wir mit zwei Kugeln Mozzarella, Frischkäse, getrockneten Tomaten und Tomatenmark in einen Mixer, um die Zutaten cremig zu pürieren.

Dazu kommen anschließend noch ein Schuss Olivenöl und die Gewürzmischung. Wer möchte, schmeckt den Tomate-Mozzarella-Aufstrich vor dem Servieren mit Salz und Pfeffer ab.

Tipp: Bestreiche eine Scheibe frisch gebackenes Brot mit dem Tomate-Mozzarella-Aufstrich und belege sie anschließend mit sauren Gurken, Radieschen oder frischem Schnittlauch. Und das waren nur einige Ideen – natürlich gibt es noch viele andere Varianten, dein Brot aufzupeppen. Probier’s einfach aus!

Ob Cowboy-Butter, Zucchini-Aufstrich oder würzige Feta-Creme: Die Welt der Brotaufstriche ist bunt und vor allem köstlich. Schlemme dich durch die vielfältige Auswahl und frag unbedingt auch unseren Koch-Bot, welche Rezept-Empfehlungen er für dich hat!

Tomate-Mozzarella-Aufstrich Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 große Knoblauchzehe

1 Handvoll Basilikumblätter

2 Kugeln Mozzarella

50 g getrocknete Tomaten

300 g Frischkäse Natur

1 EL Tomatenmark

1 EL Olivenöl oder nach Geschmack

1 TL Tomate-Mozzarella-Gewürz oder nach Geschmack, online z.B. hier 🛒

Salz und Pfeffer Zubereitung Ziehe den Knoblauch ab und presse oder hacke ihn. Wasche die Basilikumblätter und schüttele sie trocken. Schneide den Mozzarella in grobe Stücke.

Gib Knoblauch, Basilikum, Mozzarella, getrocknete Tomaten, Frischkäse und Tomatenmark in einem Standmixer und püriere alles.

Rühre das Öl und die Gewürzmischung unter und schmecke den Aufstrich mit Salz und Pfeffer ab.

