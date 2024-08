Herzhafte Muffins mit Feta und Tomaten: perfekt fürs Frühstück

Überlegst du auch manchmal schon am Abend, was du am nächsten Morgen zum Frühstück essen möchtest? Wenn es ein herzhafter Muffin sein soll, wie diese Tomaten-Feta-Muffins, dann macht das durchaus Sinn. Denn die Muffins kannst du in aller Ruhe schon am Vorabend zubereiten und hast morgens keine Arbeit. Na ja, fast jedenfalls. Kaffee schmeckt frisch gekocht immer noch am besten.

Tomaten-Feta-Muffins: Frühstück mit mediterranen Aromen

Heute bekommt dein Frühstück mal eine mediterrane Not: Zubereitet werden unsere Muffins mit einem Quarkteig, den wir mit getrocknetem Oregano, Feta und frischen Tomaten verfeinern.

Wasche zunächst einmal die Tomaten und halbiere sie. Den Feta schneidest du in Würfel. Danach bereitest du den Teig zu. Verrühre in einer Schüssel Quark mit Öl, Eiern, den halbierten Tomaten und Milch. In einer zweiten Schüssel vermengst du Mehl mit Backpulver, getrocknetem Oregano und 2/3 des Fetas. Gib nun die Mehlmischung zu der Quark-Öl-Masse und verrühre alles zu einem glatten Teig. Fülle diesen in die Muffinförmchen, drücke ein kleines Loch in die Muffins uns lege jeweils einen Fetawürfel und eine halbe Tomate hinein. Bist du fertig, dann geht es für die kleinen herzhaften Kuchen noch für 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Am nächsten Morgen brauchst du wie schon erwähnt nur noch den Kaffee kochen und den Tisch decken. Da dein Frühstück schon fertig in der Küche auf dich wartet, sind vielleicht sogar 15 Minuten länger schlafen drin.

Fragst du dich, ob so ein Muffin am Morgen überhaupt satt machen kann, dann lautet die Antwort eindeutig ja. Das liegt zum einen an dem verarbeiteten Quark, der voller sättigender Eiweiße steckt, und zum anderem am Feta, der ebenfalls mit Proteinen punkten kann. Zur Sicherheit kannst du dir ja auch zwei Muffins zum Frühstück gönnen. Übrigens: Auch als Mahlzeit für zwischendurch sind die Tomaten-Feta-Muffins bestens geeignet.

