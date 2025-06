Sommerlicher Eisgenuss: Tomatensorbet mit ORO di Parma

Eis ist immer gleich auch eine Süßigkeit? Aber nicht doch! Wir haben uns mit ORO di Parma zusammengetan, um zu schauen, wie auch aus Tomaten ein herrlich erfrischendes Sorbet werden kann. Das Ergebnis ist dieses herzhafte Tomatensorbet, das dir mit Sicherheit den einen oder anderen warmen Tag verschönern wird. Und das Beste: Du brauchst dafür nur eine Zutat.

Tomatensorbet in der Parmesanwaffel

Passierte Tomaten gelten meist eher als Basis – für Suppen, für Soßen, für fast alles, was mit mediterraner Küche zu tun hat. Aber was passiert, wenn du die Hauptrolle mal anders besetzt? Wenn du sie nicht kochst, sondern frierst? Wir haben uns die passierten Tomaten mit Basilikum von ORO di Parma vorgenommen und das einfach mal ausprobiert. Das Ergebnis: ein intensives und fruchtiges Tomatensorbet.

Und dieses besteht nur aus einer Zutat: den passierten Tomaten mit Basilikum von ORO di Parma. Die Marke bringt seit über 70 Jahren den Geschmack Italiens auf die Teller unserer Küchen. Mit 100 Prozent Tomaten aus Italien brauchst du für dein Tomatensorbet keine weiteren Zutaten, um es aromatisch schmecken zu lassen. Kein Schnickschnack, keine Kompromisse. Du füllst die Passata einfach in ein Gefäß und lässt sie im Gefrierfach fest werden. Dann pürierst du es fein und fertig.

Um das Ganze auch noch gebührend schick zu servieren, kommt das Tomatensorbet mit etwas Rucola in einer Parmesanwaffel daher. Die sieht zwar sehr raffiniert aus, ist in der Zubereitung jedoch ganz einfach: Reibe Parmesan mittelfein und verteile ihn in einer kleinen Pfanne zu einem dünnen Kreis. Dann schmilzt du den Käse bei mittlerer Hitze, bis er sich verbindet, aber noch hell bleibt. Lässt du ihn zu lange in der Pfanne, wird er bitter. Sobald sich der Rand leicht hebt, nimmst du ihn vorsichtig heraus und legst ihn sofort über einen Trichter.

Sobald die Waffel erstarrt ist, füllst du sie mit Rucola und setzt mehrere Kugeln des Tomatensorbets hinein. Etwas Balsamico drauf und fertig ist der leckere, erfrischende Snack aus ORO di Parma passierten Tomaten mit Basilikum!

