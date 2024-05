Nudeln: Mit diesen Tipps kochst du die perfekte Tomatensoße

Nudeln mit Tomatensoße ist vermutlich das Gericht, das den meisten Menschen schmeckt. Kinder lieben es, Studierende überleben damit und für alle anderen ist es manchmal das einzige Gericht, für das die Motivation reicht. Doch dieses einfache Gericht, diese schnelle Soße kann mit ein paar Tricks zum kulinarischen Highlight werden. Du glaubst mir nicht? Probieren wir es direkt mal aus!

So kochst du die perfekte Tomatensoße

Wie die ideale Tomatensoße gekocht wird, darüber wird diskutiert und gestritten, es wird ausprobiert und behauptet, nur man selber und die eigene Großmutter haben das beste Rezept. Der amerikanische Gangster-Film „Goodfellas“ ist für eine Szene bekannt, in der die Hauptcharaktere Tomatensoße kochen. Ihr Trick: Knoblauch mit einer Rasierklinge so fein schneiden, dass er in dem Olivenöl in der Pfanne schmilzt. Das ist Quatsch, denn Knoblauch kann nicht schmelzen. Aber die richtige Idee hatten die Gauner auf jeden Fall.

Es gibt kein einheitliches Rezept für Tomatensoße, dazu gibt es einfach zu viele. International haben viele Köche und Köchinnen ihre eigenen Variationen der roten Soße. Es wird mit Sardellen, Kapern, Parmesan, Sahne und Kräutern gearbeitet. Die amerikanische Köchin Samin Nosrat erzählt, in einem Restaurant, in dem sie gearbeitet habe, gab es Wettbewerbe, wer die beste Soße koche. Einen eindeutigen Sieger habe es nie gegeben.

Wir sprechen heute über die wohl klassischste Version von Tomatensoße, die neapolitanische. Diese verwendet fünf Grundzutaten: Olivenöl, Knoblauch, Zwiebeln, Basilikum und Tomaten. Mit diesen Grundzutaten erzielst du ein reines Ergebnis, das den intensiven Geschmack von Tomaten trägt. Um einen guten Tomatengeschmack zu kriegen, solltest du gute Tomaten verwenden. Italienische Dosentomaten sind eine gute Wahl oder aber frische Tomaten, wenn diese Saison haben. Sind die Tomaten nicht ganz reif oder schmecken säuerlich, kannst du mit einer kleinen Prise Zucker aushelfen.

Knoblauch und Zwiebeln werden entweder nicht mit angedünstet oder aber nur so, dass sie wirklich keine Farbe nehmen. Vielerorts ist es in Italien üblich, Knoblauchzehen im Ganzen mit anzudünsten und dann wieder aus dem Topf zu nehmen. So gibt es einen feinen Geschmack ohne Fahne.

Wie du siehst, man kann viel über Tomatensoße sprechen. Deshalb ist hier unser Lieblingsrezept. Guten Appetit!