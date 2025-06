Lust auf Suppe? Dann ist diese cremige Topinambursuppe genau richtig

Hast du schon einmal Topinambur gegessen? Ab und an findet man die Knollen, die wie eine Mischung aus verwachsenen Kartoffeln und Ingwer aussehen, im Supermarkt. Stellt sich die Frage: Was kann man damit anstellen? Eine gute Idee wäre da eine cremige Topinambursuppe, die nicht nur gut schmeckt, sondern auch schnell zubereitet ist.

Cremig & lecker: Topinambursuppe

Suppen sind kleine Allrounder in der Küche. An kalten Tagen schmecken warme Varianten und liefern ein wohlig-warmes Gefühl, an kalten Tagen sind kalte Suppen eine willkommene Erfrischung. Außerdem sind sie sowohl Vorspeise als auch Hauptgericht. Du siehst, im Grunde ist immer Suppenzeit. Packt dich auch mal wieder die Lust auf eine leckere Suppe, dann probiere unbedingt einmal diese Variante mit Topinambur.

Topinambur ist ein Wurzelgemüse, das unterirdisch, ähnlich wie die Kartoffel, kleine Knollen ausbildet, die leicht nussig und leicht nach Artischocke schmecken und sowohl roh als auch gekocht oder gebraten gegessen werden können. Bei uns ist das Gemüse weniger bekannt, was schade ist. Denn wer die Knollen erst einmal probiert hat, wird nicht mehr ohne können.

Eine gute Möglichkeit Topinambur zu verarbeiten, ist zum Beispiel ein Püree, das ähnlich wie ein Kartoffelstampf zubereitet und ebenso serviert wird. Aber auch zu einer cremigen Suppe oder Chips lassen sich die Knollen verarbeiten. Wir kombinieren beides miteinander und bereiten eine Topinambursuppe zu, die wir mit selbst gemachten Topinamburchips garnieren.

Gewinne eins von vier Meal-Prep-Paketen! Deine Leckerschmecker-Rezepte einfach vorkochen, abfüllen und unterwegs genießen. Hier geht´s zum Gewinnspiel!

Für die Suppe schälst du die Knollen und schneidest sie klein. Die werden dann kurz mit Zwiebel und Knoblauch in Olivenöl angeschwitzt, mit Weißwein sowie Gemüsebrühe abgelöscht und dann gekocht, bis sie weich sind. Püriere alles gut durch, sodass die Suppe cremig wird und rühre die Crème fraîche sowie die Gewürze ein.

Danach geht es an die Chips. Dafür schneidest du die Topinambur in feine Scheiben und frittierst sie in Öl, bis sie knusprig sind. Lass die Chips auf einem Küchentuch erst abtropfen und lege sie dann als Deko auf die Suppe. Noch ein paar frische Thymianblätter dazu und fertig ist sie.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lust auf Suppe? Gönn die an heißen Tagen eine kühle Gazpacho oder eine Spreewälder Gurkensuppe. Suchst du nach etwas, das dich wärmt, dann ist eine Kichererbsen-Möhren-Suppe perfekt.

Topinambursuppe Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 600 g Topinambur

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

100 ml trockener Weißwein

800 ml Gemüsebrühe

150 ml Crème fraîche

Salz und schwarzer Pfeffer nach Geschmack

1 Spritzer Zitronensaft

Pflanzenöl zum Frittieren

1 EL frische Thymianblätter Zubereitung Schäle die Topinambur und lege etwa 100 g davon zur Seite. Schneide den Rest in grobe Würfel.

Schäle Zwiebel und Knoblauch und schneide beides in feine Würfel.

Erhitze Olivenöl in einem Topf und dünste Zwiebel und Knoblauch darin glasig an.

Gib die gewürfelte Topinambur dazu und brate sie einige Minuten mit.

Lösche dann mit Weißwein ab und lass den Alkohol bei mittlerer Hitze verdampfen.

Gieße mit der Brühe auf und koche die Suppe rund 20 Minuten, bis die Topinambur-Würfel weich sind.

Püriere die Suppe dann, bis sie eine cremige Konsistenz hat.

Rühre die Crème fraîche ein und schmecke mit Salz, Pfeffer und etwas Zitrone ab. Halte die Suppe bei niedriger Temperatur warm.

Schneide die beiseitegelegte Topinambur in sehr dünne Scheiben. Erhitze in einem Topf das Pflanzenöl und frittiere sie portionsweise in heißem Öl, bis sie goldbraun sind. Hole sie mit einer Schaumkelle 🛒 heraus und lass sie danach auf Küchenpapier abtropfen.

Verteile die Suppe auf Schalen und garniere sie mit den Topanimbur-Chips und frischen Thymianblättern.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.