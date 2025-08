Dieser Tortellini-Auflauf mit Zucchini ist das ultimative Wohlfühlgericht

Gerade jetzt, in der Hochsaison der Zucchini, kommt dieser Tortellini-Auflauf mit Zucchini und Tomaten wie gerufen. Du kennst das sicher: Die Zucchinipflanzen im Garten oder auf dem Balkon produzieren unermüdlich ihre grünen Früchte und du fragst dich, wie du die Mengen nur verarbeiten sollst. Während andere verzweifelt nach neuen Zucchini-Rezepten suchen oder das Gemüse an Nachbarn verschenken, hast du mit diesem Auflauf die perfekte Lösung gefunden. So verwandelst du die reichhaltige Ernte in ein cremiges, mediterranes Gericht.

Rezept für Tortellini-Auflauf mit Zucchini

Weißt du, woher die typische Ring-Form der Tortellini kommt? Einer Legende nach wurde sie vom Bauchnabel der Göttin Venus inspiriert. Ein verliebter Koch soll diese kleine Pasta-Kreation erfunden haben, nachdem er einen Blick auf die schlafende Schönheit erhascht hatte.

Dieser Tortellini-Auflauf mit Zucchini und Tomaten verwandelt die traditionellen Teigtaschen in ein modernes Comfort Food. Die Zucchini bringen eine leichte, sommerliche Note ins Spiel, während die saftigen Tomaten für die typisch italienische Frische sorgen. Kräuter wie Basilikum und Oregano verstärken den mediterranen Charakter des Gerichts und lassen warme Sommerabende in der Toskana lebendig werden.

Also genau das Richtige bei dem verregneten Sommer, den wir gerade erleben. Mit dem Tortellini-Auflauf mit Zucchini und Tomaten schlägst du also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Lass es dir schmecken!

Falls du noch mehr Inspiration für deine Zucchini-Ernte suchst, haben wir weitere köstliche Rezepte für dich: Der schnelle Zucchini-Auflauf mit Käse ist perfekt als Beilage oder vegetarisches Hauptgericht. Für Fleischliebhaber empfehlen wir die zarte Hähnchenbrust in Zucchini-Sahne-Soße, die das Gemüse auf elegante Art in Szene setzt. Und wenn du etwas Neues ausprobieren möchtest, ist die italienische Zucchini-Scarpaccia genau das Richtige – eine herzhafte Tarte, die auch kalt fantastisch schmeckt.

Tortellini-Auflauf mit Zucchini und Tomaten Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Tortellini Füllung nach Wahl

2 Zucchini

10-12 Cocktailtomaten

2 Knoblauchzehen

1 Zwiebel

200 ml Schlagsahne

150 g Reibekäse

200 g Mozzarella gerieben

etwas Öl

Salz und Pfeffer

1 TL italienische Kräuter

4-5 Basilikumblätter Zubereitung Gare die Tortellini nach Packungsanweisung. Gieße sie danach ab und stelle sie beiseite.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und fette eine Auflaufform ein.

Wasche Zucchini und Tomaten. Schneide die Zucchini in Scheiben, halbiere die Tomaten.

Ziehe die Knoblauchzehen und Zwiebel ab und hacke sie fein.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und dünste Knoblauch und Zwiebel darin glasig. Gib die Zucchinischeiben hinzu und brate sie kurz an. Gib danach die Tomaten hinzu und würze alles mit Salz, Pfeffer und den italienischen Kräutern. Lass das Gemüse einige Minuten köcheln.

Verenge die Tortellini mit der Gemüsemischung und einer Handvoll Reibekäse.

Hacke das Basilikum klein.

Schichte die Tortellini-Mischung abwechselnd mit Sahne, Reibekäse und Basilikum.

Bestreue den Tortellini-Auflauf abschließend noch mit dem Mozzarella und backe ihn etwa 25–30 Minuten.

