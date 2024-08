Leichte Tortellini mit Zitronenbutter zum Mittagessen

Im Sommer hat niemand Lust, ewig in der Küche zu stehen, um etwas zu essen vorzubereiten. Zum Glück gibt es eine Reihe schneller und einfacher Gerichte, deren Zubereitung in kurzer Zeit erledigt ist. Dazu gehören auch unsere schnellen und einfachen Tortellini in Zitronenbutter.

Tortellini mit Zitronenbutter – fertig in unter 20 Minuten

Ein guter Teller Pasta, etwas Parmesan und dazu eine leichte Soße, mehr braucht man an heißen Sommertagen manchmal nicht für ein gutes Mittagessen. Umso besser, wenn es dann auch noch schnell geht. Unsere Tortellini mit Zitronenbutter gehören definitiv in die Kategorie dieser Gerichte.

Wähle zuerst deine Lieblingssorte Tortellini aus. Wir haben uns für eine fertige Variante mit Käsefüllung aus dem Supermarkt entschieden. Du kannst aber Tortellini mit jeder anderen Füllung verwenden und die Tortellini auch selbst zubereiten.

Koche die Tortellini nach Packungsangabe. In der Zwischenzeit wäschst du die Zitrone, presst den Saft aus und reibst die Schale ab. Schäle auch den Knoblauch und hacke ihn fein. Als nächstes erhitzt du Butter und Olivenöl in einer Pfanne. Schwitze den Knoblauch darin kurz an und gib dann Zitronensaft, einen Teil des Abriebs, Salz, Pfeffer und zwei Thymianzweige hinzu und lasse alles einige Minuten vor sich hinköcheln.

Sind die Tortellini al dente, schöpfst du eine Tasse des Nudelwassers ab und gießt das Kochwasser ab. Gib die Tortellini in die Pfanne und gieße das Nudelwasser nach Bedarf dazu. Lass alles kurz aufkochen, entferne den Thymian und serviere die Tortellini mit geriebenem Parmesan, der übrigen Zitronenschale und Chiliflocken.

