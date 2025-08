Italienisch kochen: Diese schnelle Tortellini-Suppe schmeckt nach Urlaub

Der nächste Urlaub und auch der Sommer sind noch in weiter Ferne? Wer sich im kalten Winter warme Gedanken machen möchte, kann sich zur Unterstützung eine Tortellini-Suppe kochen. Die punktet mit ihrer Cremigkeit und verwandelt deine Küche dank fruchtigem Tomatenaroma und leckerer gefüllter Pasta in eine italienische Trattoria.

So kochst du eine Tortellini-Suppe in nur 25 Minuten

Wieso uns die Tortellini-Suppe ebenfalls überzeugt: Sie ist ein echtes Blitzgericht, ihre Zubereitung dauert nicht einmal eine halbe Stunde. So schnell warst du noch nie in Italien! Warum das Rezept so schnell umsetzbar ist? Du nutzt dafür gekaufte Tortellini aus dem Kühlregal. Weil es die dort mittlerweile sogar mit veganer Füllung gibt, kannst du die Tortellini-Suppe auch ganz tierfrei kochen. Perfekt, falls du beim Veganuary mitmachst.

Unser Rezept für Tortellini-Suppe ist supersimpel, aber alles andere als einfach, zumindest, was den Geschmack anbelangt. Wir konzentrieren uns auf wenige Zutaten, die alle ihren Teil zu einem wahren Feuerwerk der Aromen beitragen. Fruchtige, gehackte Tomaten aus der Dose, konzentriertes Tomatenmark, angebratene Zwiebeln und Knoblauch – all diese Zutaten verfeinern die Tortellini-Suppe. Wenn du möchtest, kannst du vor dem Servieren noch ein paar frisch gepflückte Basilikumblätter über die Suppe streuen, die mit ihrem Aroma ebenfalls zum großen Genuss beitragen.

Sowieso hast du wieder einmal viel Spielraum. Unsere Einkaufsliste für die Tortellini-Suppe ist lediglich eine Inspiration und kann um Zutaten ergänzt werden. Zum Beispiel passen weitere Gemüsesorten wie Brokkoli oder Möhren wunderbar dazu. Auch eine Handvoll geriebener Käse wie (veganer) Parmesan zum Verfeinern und Garnieren macht sich super.

Auch Gerichte wie die Blätterteigtaschen Sfogliatelle mit Ricotta bringen dir italienisches Lebensgefühl nach Hause. Probiere daher auch Pasta al Limone oder das Originalrezept für Ragú alla bolognese.