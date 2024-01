Wer hätte das gedacht? Für klassische italienische Gerichte gibt es ganz offizielle, niedergeschriebene Rezepte. Eine Bolognese etwa nennt man Ragú alla bolognese, und das offizielle Rezept dafür wurde erst im letzten Jahr geändert und neu verfasst. Das übernimmt traditionell die Accademia Italiana della Cucina. Wir haben die aktualisierte Fassung für dich gefunden und niedergeschrieben.

Das ist das offizielle Rezept für Ragú alla bolognese

Die erste festgelegte Version von einem Ragú alla bolognese verfasste man am 17. Oktober 1982. In dieser Rezeptur durften unter anderem das Zwerchfell vom Rind, auch Cartella genannt, nicht fehlen. Da man an diese Zutat heute aber nicht mehr so leicht gelangt, hat man das offizielle Rezept am 20. April 2023 angepasst und in der Handelskammer von Bologna hinterlegt. Nun ist es erlaubt, für ein Ragú alla bolognese nicht nur Rindfleisch, sondern eine Mischung aus Rind- und Schweinefleisch zu verwenden, das aus Lende oder Hacken geschnitten wurde und wenn möglich im Verhältnis 60:40 benutzt wird. Zudem erlaubt die Rezeptur weitere Zutaten wie Muskatnuss, getrocknete Steilpilze, blanchierte Erbsen oder Hühnerinnereien.

Explizit untersagt sind Kalbsfleisch oder die Verwendung von Schwein ohne Rind. Wer sich ans Original hält, verzichtet außerdem auf Knoblauch, Rosmarin und weitere Kräuter und Gewürze. Ebenfalls spannend: Ein Ragú alla bolognese isst man, anders als bei uns, traditionell nicht mit Spagetthi, sondern kocht dazu Tagliatelle oder nutzt die Soße für eine Lasagne. Und jetzt geht’s los!