Simple Tortelloni vom Blech sind perfekt, wenn es schnell gehen muss

Tortelloni sind für viele ein absolutes Wohlfühlgericht: Sie sind mit köstlichen Zutaten gefüllt, schnell im heißen Wasserbad fertig gekocht und eigentlich immer schmackhaft. Aber wie wäre es, Tortelloni einfach im Backofen zuzubereiten? Diese Tortelloni vom Blech sind perfekt, wenn du keine Energie mehr hast, lange in der Küche zu stehen und einfach nur schnell ein einfaches Gericht zubereiten willst.

Die cremige Soße macht diese Tortelloni vom Blech perfekt

Und dabei kommen sie mit allem, was glücklich macht: frisches Gemüse, eine würzig-cremige Soße und, wie es sich für ein Ofengericht einfach gehört, eine herrlich geschmolzene Oberfläche.

Für dieses Gericht benötigst du nur eine Handvoll Zutaten und das meiste davon hast du vielleicht bereits im Kühlschrank. Also schau direkt nach, ob dir noch etwas fehlt und dann koche dieses absolute Comfort Food! Du kannst hier nichts falsch machen und dich wahrscheinlich sogar noch über eine Portion für den nächsten Tag freuen.

Heize direkt den Ofen vor. Die Vorbereitung dauert nicht lang und so kannst du das Gericht direkt hineinschieben, sobald du alles fertig hast. Putze die Zucchini, halbiere sie einmal längs und schneide sie dann in dicke Stücke. Schäle die Zwiebel und die Knoblauchzehen und schneide beide in feine Würfel. Du kannst natürlich auch mehr Knoblauch hinzufügen – ich bin immer ein Fan von etwas mehr Knobi!

Rühre nun alle Zutaten für die Soße zusammen, bis du ein cremiges Endergebnis hast und fette ein Backblech ein. Gib das Gemüse und die Tortelloni zur Soße und vermische alles kräftig miteinander. Danach kannst du die Tortelloni auf das Blech schütten, Käse darüberstreuen und im Ofen fertig backen. Lass es dir die Tortelloni vom Blech schmecken!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker sind wir absolute Fans von schmackhaften Blechrezepten. Vielleicht ist ein Omelett vom Blech ja etwas für dich. Zum Abendessen bieten sich auch Feta-Kartoffeln mit Ofengemüse an. Richtig schön rustikal wird es mit diesem Zwiebelkuchen vom Blech.