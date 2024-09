Fingerfood: So einfach kannst du Tortilla-Chips selbst machen

Es ist eine ewige Frage: Schmecken Kartoffel- oder Tortilla-Chips besser? Meiner Meinung nach lautet die Antwort, dass es auf den Dip ankommt. Aber eigentlich stimmt das so nicht, denn die eigentliche Antwort ist, dass es davon anhängig ist, was gerade selbstgemacht wurde. Denn frisch schmeckt immer besser. Daher kommt hier nun das beste Rezept, dafür, Tortilla-Chips selbst zu machen.

Tortilla-Chips selbst machen: einfaches Rezept

Die schlechte Nachricht für Menschen mit Gluten-Unverträglichkeiten: Auf Weizenmehl im Teig verzichten kannst du leider nicht. Es gibt dem Ganzen seine Bindung und sorgt durch das Gluten dafür, dass du ihn dünn ausrollen kannst. So werden die Chips besonders knusprig. Du kannst es dir natürlich auch ganz leicht machen und einfach gekaufte Tortillas in Stücke schneiden. Aber wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir nicht den Extraschritt gehen würden.

Tortilla-Chips selbst machen hat viele Vorteile. Das Beste daran ist aber, dass du die Kontrolle über die Zutaten hast. Du kannst sie nach deinem Geschmack anpassen und Variationen ausprobieren. Sie sind außerdem eine gesündere Alternative zu den im Handel erhältlichen Chips, da du genau weißt, was in ihnen steckt. So kannst du ganz einfach auf unnötige Aromastoffe oder Konservierungsmittel verzichten.

Willst du Tortilla-Chips selbst machen, brauchst du nicht viel. Lediglich Maismehl, Weizenmehl, Wasser, Salz und Öl. Daraus machst du Tortillas, schneidest sie in Dreiecke und backst diese. Ta-da, fertig sind deine Chips. Das war doch wirklich nicht schwer, oder? Schnapp dir direkt deinen Lieblings-Dip und hau rein!

Du hast noch keinen Lieblings-Dip? Schande über dein Haupt! Na gut, so schlimm ist das auch wieder nicht, aber vielleicht magst du dir trotzdem mal unsere einfachen Dip-Rezepte anschauen. Da findest du bestimmt schnell einen Favoriten. Wie wäre es zum Beispiel mit diesem Gorgonzola-Walnuss-Dip? Oder einen Ricotta-Dip aus nur vier Zutaten? Besonders lecker schmeckt auch dieser Basilikum-Dip. Frohes Knabbern!