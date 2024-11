Dieser Trauben-Käse-Salat schmeckt nicht nur Käse-Liebhabern

Käsespieße mit Weintrauben sind ein beliebtes Partyfood. Aber hast du diese Kombination aus süßen Trauben und herzhaft-würzigem Käse schon mal als Salat probiert? Wenn nicht, solltest du das unbedingt nachholen. Der schmeckt jetzt im Herbst, wo die Trauben besonders süß und saftig sind, richtig lecker. Und die Zubereitung ist auch noch super einfach.

Trauben-Käse-Salat aus vier Zutaten

Einfach den Lieblingskäse schnappen, ein paar Weintrauben dazu, Nüsse und ein leichtes Dressing und fertig ist der leckerste Salat des Herbstes: ein Trauben-Käse-Salat. Der bringt Frische und Abwechslung in das trübe Alltagsgrau des Herbstes und sorgt ganz nebenbei noch für eine Portion Vitamine.

Auf deiner Einkaufsliste stehen mit frischem Rucola, roten Trauben, Walnüssen und ein Stück Käse nur vier Zutaten. Du kannst einfach deine Lieblingskäsesorte wählen. Der Salat schmeckt unter anderem mit klassischen Varianten wie Edamer, Leerdammer oder Gouda. Magst du es intensiver, dann probiere ihn auch mal mit Blauschimmelkäse oder Ziegenkäse.

Schneide den Käse in Würfel, wasche den Rucola und die Weintrauben. Die Walnüsse hackst du grob. Wenn du magst, kannst du sie für einen aromatischen Kick noch kurz in einer Pfanne anrösten. Vermenge dann alle Zutaten, gieße ein einfaches Dressing aus Olivenöl, Honig, Weißweinessig, Salz und Pfeffer darüber und genieße deinen Salat mit einer frischen Scheibe Brot. Auch auf einem Büffet kommt der Trauben-Käse-Salat mindestens genauso gut an wie die guten alten Käsespieße.

Du liebst Käse? Prima wir auch! Deshalb haben wir noch ein paar käsige Rezepte, die du dir nicht entgehen lassen darfst, wie zum Beispiel dieses Grilled-Cheese-Sandwich. Oder dieser gebackene Camembert mit Pfirsichen und Tomaten, den du je nach Saison auch mit anderen Gemüsesorten belegen kannst. Den selbstgemachten Ofenkäse wirst du ab sofort garantiert öfter zubereiten.