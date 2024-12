Plätzchen: jetzt noch schnell Traumstücke backen und genießen

Die Weihnachtsbäckerei geht in die letzte Runde, und wir schieben noch einmal schnell ein paar Bleche Traumstücke in den Ofen. Die schmecken auch noch nach Weihnachten und lassen uns, wie ihr Name es vermuten lässt, noch einmal von Heiligabend träumen, auch wenn dieser schon vorbei ist.

So backst du Traumstücke

Traumstücke erinnern ein wenig an Vanillekipferl, sind aber noch einmal deutlich zarter als die beliebten, mondförmigen Plätzchen. Um sie zu backen, braucht man nur wenige Zutaten: Mehl, Eigelb, Zucker, Vanillezucker und Butter sowie Puderzucker zum Wälzen der Kekse nach dem Backen. Wenn du Glück hast, befinden sich die Zutaten schon alle in deinem Vorrats- und Kühlschrank und du kannst direkt loslegen.

Fülle zunächst das Mehl in eine große Schüssel und gib die Butter in Stücken dazu. Sie sollte schon etwas weich sein und nicht direkt aus dem Kühlschrank kommen. Nun kommen auch die anderen Zutaten dazu: Zucker, Vanillezucker und Eigelbe. Vermenge alles zu einem glatten Teig. Aus dem Teig formst du nun Portionen, die du zu Rollen oder Würsten formst. Sie sollten einen Durchmesser von zwei bis drei Zentimetern haben. Streue dafür am besten deine Arbeitsfläche mit Mehl aus oder arbeite auf einer Backmatte 🛒.

Schneide anschließend die Rollen in Stücke, die etwa einen Zentimeter dick sind, und lege diese auf ein Blech, das du zuvor mit Backpapier ausgekleidet hast. Nun können die Traumstücke in den Ofen und nach ungefähr einer Viertelstunde wieder heraus. Sie sollten nur leicht gebräunt sein, also behalte sie am besten im Auge, während sie backen. Solange sie noch warm sind, kannst du sie nun in Puderzucker wälzen. Sei dabei aber vorsichtig, damit sie nicht zerbrechen. Alternativ bestäube sie mit Hilfe eines Siebs.

Noch mehr Ideen für die Last-Minute-Weihnachtsbäckerei: Probiere Butterwölkchen, genieße Schneeflocken-Plätzchen oder backe unsere Eierlikör-Plätzchen nach.

Traumstücke Franziska 4.07 ( 59 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 45 Stück Zutaten 1x 2x 3x 250 g Mehl

125 g Butter weich

70 g Zucker

1 TL Vanillezucker

2-3 Eigelb L

Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Gib das Mehl in eine große Schüssel und die Butter in Stücken dazu.

Gib Zucker, Vanillezucker und Eigelbe dazu und vermenge alles zu einem glatten Teig.

Teile den Teig in Stücke und forme daraus Rollen mit 2-3 cm Durchmesser.

Schneide die Rollen in ca. 1 cm breite Stücke und lege diese auf ein Blech mit Backpapier.

Backe die Plätzchen bei 180 °C Ober-/ Unterhitze für 15 Minuten.

Wälze die Plätzchen mit Puderzucker, solange sie noch warm sind. Aber sei vorsichtig, damit sie nicht zerbrechen.

