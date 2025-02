Warum normales Rührei, wenn du Trüffel-Rührei haben kannst?

Manchmal braucht es nicht viel für ein königliches Frühstück. Her mit ein paar frischen Eier, etwas Butter und natürlich der Spezialzutat – Trüffel! Trüffel-Rührei ist der Inbegriff von einfachem, aber raffiniertem Genuss. Die cremige Textur der Eier, kombiniert mit dem erdigen, nussigen Aroma des Trüffels, macht dieses Gericht zu einer absoluten Delikatesse, die du probieren solltest. Ob als Highlight beim Brunch oder als edler Start in den Tag: Dieses Rezept ist schnell gemacht und schmeckt dennoch nach purer Eleganz. Gönn dir gleich eine Portion!

Verwöhn-Frühstück: Trüffel-Rührei für besondere Anlässe

Trüffel: Allein das Wort klingt schon superluxuriös, findest du nicht? Die kleinen, unscheinbaren Knollen sind wahre Schätze der Natur. Sie wachsen nicht überall, sind schwer zu finden und haben nur eine kurze Saison. All das macht sie zur teuersten Pilzart der Welt. Sie geschmacklich zu beschreiben ist gar nicht so einfach. Ihr Aroma ist einzigartig und intensiv – eine Mischung aus erdig, nussig, leicht knoblauch- und moschusartig. Trüffel-Knollen 🛒 bekommst du in den meisten Feinkost- und Delikatessenläden. Es gibt aber auch spezielle Trüffel-Shops, in denen du die Luxus-Pilze kaufen kannst. Oder du bestellst dir einfach welche im Internet. Das geht natürlich auch.

Wichtig für den Kauf: Es gibt viele verschiedene Trüffelsorten, die sich in der Ausprägung und Intensivität ihres Geschmacks und ihrer verschiedenen Aromen unterscheiden. Die bekanntesten und geschmacklich intensivsten sind unter anderem der weiße und schwarze Trüffel, Sommer- und Wintertrüffel sowie der Bianchetto-Trüffel. Auch wofür man sie in der Küche verwenden kann, variiert. Während man weißen Trüffel nur roh über Speisen hobelt, damit er seinen Geschmack nicht beim Erhitzen verliert, kann man schwarzen Trüffel auch mit in Speisen erwärmen.

Solltest du nun ganz schrecklichen Appetit auf Trüffel-Rührei bekommen haben, aber du bekommst so schnell keinen frischen Trüffel her, kannst du auch Trüffelöl verwenden oder das Rührei alternativ in Trüffelbutter braten. Oder du verfeinerst es einfach mit ein bisschen Trüffelkäse. So kommst du ganz sicher auf deine Kosten und kannst ein echtes Luxusfrühstück genießen.

Trüffel-Rührei Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 6 Eier

2 EL Milch

30 g Trüffel frisch

2 EL Butter

30 g Parmesan gerieben

Etwas frischer Schnittlauch

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Verquirle die Eier mit Milch. Hobel ca. 10 g Trüffel in die Rührei-Masse.

Erhitze in einer Pfanne Butter. Gib die Trüffel-Rührei-Mischung hinein und streue geriebenen Parmesan auf die Ei-Masse. Lass das Ei bei geringer Hitze langsam stocken. Schiebe es mit einem Holzschaber immer wieder von außen nach innen zusammen. Das Rührei ist fertig, wenn es noch leicht feucht ist und glänzt.

Wasche und schneide den Schnittlauch in kleine Röllchen. Richte das Trüffel-Rührei auf Tellern an. Hobel den restlichen Trüffel darüber, garniere mit Schnittlauch und würze mit Salz und Pfeffer.

