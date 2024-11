Mit Käse überbackene Kartoffeln und Frühlingszwiebeln: leckere Beilage

So simpel wie lecker: Diese mit Käse überbackenen Kartoffeln und frischen Frühlingszwiebeln schmecken zu fast jedem Hauptgericht und passen damit auch wunderbar in dein Weihnachtsmenü. Außen sind sie knusprig-käsig, innen wunderbar weich und kartoffelig. Ein Traum für all Kartoffel- und Käse-Liebhaber.

Überbackene Kartoffeln: vielseitig und lecker

Ob als Beilage zu einem saftigen Steak, als vegetarisches Hauptgericht mit einem frischen Dip oder als Snack für gesellige Abende – überbackene Kartoffeln sind ein echter Allounder, der garantiert jedem schmeckt. Praktischerweise sind sie im Handumdrehen gemacht und lassen sich wunderbar variieren.

Bevor es losgeht, kochst du die Kartoffeln in der Schale. Denn Kartoffelschalen sind gesund! Und lecker. Sie wegzuschneiden ist genauso wie bei einer Apfelschale nicht unbedingt empfehlenswert. Und du sparst dir einen Arbeitsschritt! Verwende daher am besten Bio-Kartoffeln. Nach dem Kochen lässt man sie kurz abkühlen. Die überbackenen Kartoffeln bekommen ihr i-Tüpfelchen aber nicht nur durch den Käse, sondern vor allem durch eine Mischung aus Butter, Sahne und Kräutern.

Für die Kräuter kannst du verwenden, was dein Garten oder Supermarkt hergibt: Dill, Petersilie und Schnittlauch sind eine wunderbar aromatische Kombination. Frühlingszwiebeln bringen noch eine leichte Frische dazu, während der Knoblauch sowieso nicht fehlen darf. Gib die Mischung über die gekochten Kartoffeln, streue Käse darüber und ab in den Ofen. Nach etwa 20 Minuten sind deine überbackenen Kartoffeln fertig und ein leckerer Genuss!

Mehr Beilagen-Ideen gefällig? Parmesan-Kartoffeln schmecken sicher allen am Tisch. Auch die deftigen Macaire-Kartoffeln kommen immer gut an. Es müssen nicht immer Kartoffeln sein: Gebackener Kürbis vom Blech schmeckt ebenfalls ausgezeichnet.