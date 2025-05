Süß trifft herzhaft: verpasse deinem Frühstück ein Upgrade

Du sitzt am Küchentisch, in der einen Hand der Kaffee, in der anderen ein Brötchen mit Butter. Alles gut, aber ein bisschen… na ja, repetitiv? Wenn du das Gefühl hast, dein Frühstück braucht mal neuen Schwung, dann solltest du diesen überbackenen Brie-Erdbeer-Toast in Betracht ziehen. Er klingt viel aufwendiger als er tatsächlich ist und schmeckt doch so großartig, als sei er dir in einem schicken Brunch-Café vorgesetzt worden.

Überbackener Brie-Erdbeer-Toast: kreativ und lecker

Immer wieder gibt es Menschen, die davon überrascht sind, wie gut würzig-intensiver Weichkäse und saftig-frische Früchte zueinander passen. Auch, wenn diese Idee zunächst klingt wie ein etwas abwegiger Flirt zwischen zwei grundverschiedenen Zutaten, liefert der überbackene Brie-Erdbeer-Toast doch wieder einmal den Beweis für eine altbekannte These: Gegensätze ziehen sich an.

Doch genug vom Poetischen, lass uns direkt mit der Zubereitung beginnen, denn auch mir knurrt der Magen. Zunächst brauchst du ein Brot nach deiner Wahl. Ob das klassischer Toast, Sauerteig-Baguette oder gar Schwarzbrot ist, liegt ganz an dir und deinem Geschmack.

Auf dieses Brot legst du ein paar Scheiben Brie, gibst einen Löffel Erdbeermarmelade darüber und schiebst das Ganze für wenige Minuten unter den Grill oder in den Ofen. Sobald der Käse zu schmelzen beginnt und die Marmelade leicht blubbert, ist dein überbackener Brie-Erdbeer-Toast auch schon fertig.

So liegt im Handumdrehen etwas vor dir, das so vieles vereint: knuspriges Brot, cremiger Käse, süße Marmelade. Eine wahre Sinfonie der Aromen, die dir über den Tag hinweg immer wieder im Kopf auftauchen wird, wie die ersten Takte deines Lieblingslieds.

Dieser überbackene Brie-Erdbeer-Toast passt nicht nur zum Frühstück. Er macht sich ebenso hervorragend als ein schnelles Mittagessen, für Gäste beim Brunch oder als Snack mit einem Glas Wein. Pst – wenn du statt gekaufter selbstgemachte Marmelade verwendest, wird das Ganze gleich noch viel leckerer.

Überbackener Brie-Erdbeer-Toast Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Scheiben Brot nach Wahl

6 Scheiben Brie

2 TL Erdbeermarmelade z.B. diese hier 🛒

frische Erdbeeren optional Zubereitung Heize den Ofen mit Grillfunktion oder Oberhitze auf 200 °C vor.

Belege das Brot mit den Briescheiben. Verteile die Marmelade in kleinen Klecksen darüber.

Backe die Toasts auf einem Blech auf mittlerer Schiene, bis der Käse schmilzt und leicht blubbert, etwa 7-10 Minuten.

Garniere die Toasts mit frischen Erdbeeren, wenn du magst.

