Ein Winterklassiker neu entdeckt: überbackener Chicorée mit Senf-Sahnesoße und Bergkäse

Chicorée – ein Wintergemüse mit Charakter! Während er oft wegen seiner leichten Bitternote skeptisch beäugt wird, macht ihn gerade diese feine Bitterkeit so besonders. Beim Backen verliert er etwas von seiner herben Note und wird wunderbar zart. Die Sahne und der würzige Käse bringen eine cremige, herzhafte Komponente ins Spiel. Dieses Rezept für überbackenen Chicorée kannst du perfekt als leichte Hauptspeise oder als Beilage zu einem winterlichen Menü servieren. Ich verspreche dir: Nach diesem Rezept wirst du ihn garantiert öfter auf den Speiseplan setzen!

Rezept für überbackenen Chicorée: cremig, würzig und raffiniert

Heize zuerst den Backofen vor und fette schon mal die Auflaufform ein. Danach wäschst du den Chicorée, entfernst die äußeren Blätter und schneidest die Strünke leicht keilförmig heraus. Das verhindert, dass der überbackene Chicorée zu bitter wird. Im Anschluss halbierst du den Chicorée der Länge nach. Presse die Zitrone aus und reibe den Bergkäse. Ist dir diese Käsesorte zu würzig, kannst du auch milderen Käse wie Gouda oder Emmentaler verwenden. Nun verrührst du in einer kleinen Schüssel Sahne mit Senf, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Thymian, Rosmarin sowie Muskatnuss. Als Nächstes bringst du in einem Topf etwas Butter zum Schmelzen und rührst nach und nach Mehl dazu und schwitzt das Ganze an, sodass eine Mehlschwitze entsteht. Danach kannst du die Sahne-Senf-Gewürz-Mischung hinzufügen. Lass alles einmal aufkochen.

Lege die Chicorée-Hälften in die Auflaufform 🛒, übergieße sie mit der Sahnesoße und bestreue alles mit geriebenem Käse. Optional kannst du auch noch gehackte Walnüsse und etwas Honig darüber geben. Das gibt dem Ganzen zusätzlich Geschmack und harmoniert gut mit den Noten des Chicorées. Anschließend wandert alles für circa 15 bis 20 Minuten in den Ofen, bis der Käse goldbraun ist und der überbackene Chicorée die gewünschte Bissfestigkeit hat.

Wenn du alles am liebsten mit Käse überbacken würdest, schmecken dir bestimmt auch unsere überbackenen Hähnchenschnitzel mit Tomate und Mozzarella. Lieber etwas ohne Fleisch? Dann probier dieses Rezept für überbackenen Blumenkohl oder einen schnellen und einfachen Kohlrabi-Auflauf.

Überbackener Chicorée Olivia 4.14 ( 147 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 4 Chicorée

150 g Bergkäse

1 Zitrone

200 ml Sahne

2 TL Senf

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Muskatnuss gerieben

1 TL Thymian

1 TL Rosmarin

2 EL Butter

2 EL Mehl

50 g Walnüsse optional

1 EL Honig oder Ahornsirup optional Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) oder 180 °C (Umluft) vor. Fette eine Auflaufform ein.

Wasche den Chicorée, entferne die äußeren Blätter und schneide den Strunk keilförmig heraus. Halbiere die Chicorée-Stauden der Länge nach.

Reibe den Käse und presse die Zitrone aus. Verrühre in einer kleinen Schüssel Sahne mit Senf, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Thymian und Rosmarin.

Schmelze in einem kleinen Topf Butter. Gib Mehl dazu und schwitze alles für ca. 2-3 Minuten an. Rühre die Sahne-Mischung mit einem Schneebesen ein, sodass keine Klumpen entstehen und lass alles einmal aufkochen.

Lege die Chicorée-Hälften in die Auflaufform und übergieße sie mit der Sahne-Gewürz-Mischung. Bestreue das Ganze mit geriebenen Käse. Optional kannst du noch gehackte Walnüsse und etwas Honig oder Ahornsirup darüber geben.

Backe den Chicorée für ca. 15-20 Minuten, bis der Käse goldbraun ist.

