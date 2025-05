Überbackener Kohlrabi ist ab sofort unsere neue Lieblingsbeilage

Kohlrabi ist langweilig und schmeckt allenfalls als Kohkost? Weit gefehlt! Wir zeigen dir heute, wie du überbackenen Kohlrabi im Ofen zubereiten kannst. Und eins versprechen wir: Hast du diese Beilage einmal probiert, möchtest du sie vermutlich gleich wieder servieren. Kein Problem: Die Zutaten sind günstig, die Zubereitung einfach und das Rezept findest du hier.

Rezept für überbackenen Kohlrabi: schmeckt auch als Hauptgericht

Du brauchst nur eine Handvoll Zutaten, um überbackenen Kohlrabi zuzubereiten. Dazu zählt natürlich das Gemüse, aber auch Knoblauch, Olivenöl, Muskatnuss, Salz, Pfeffer und Käse. Wenn du gut ausgestattet bist, fällt deine Einkaufsliste vielleicht sogar noch kürzer aus, denn viele der Zutaten gehören zur Grundausstattung einer Küche.

Beginnen wir mit dem Kohlrabi: Er wird geschält, klein geschnitten und zunächst in Salzwasser blanchiert. Derweil ziehen wir den Knoblauch ab, hacken ihn und verrühren ihn mit Olivenöl. Damit vermengen wir im Anschluss den blanchierten Kohlrabi und verteilen ihn in einer Auflaufform. Er wird nur noch mit Pfeffer und geriebener Muskatnuss gewürzt und für einen ersten Durchgang in den Ofen geschoben.

Nach einer Viertelstunde bekommt er eine Decke aus geriebenem Käse, wird abermals gebacken und kommt nach 15 Minuten wieder heraus. Und das war’s auch schon!

Wer mag, kann den überbackenen Kohlrabi mit Zutaten wie Karotten oder Lauch verfeinern. Aber auch solo schmeckt er wunderbar – übrigens auch als vegetarisches Hauptgericht. Dann reicht die angegebene Menge allerdings für weniger Personen.

Kohlrabi schmeckt auch wunderbar als Schnitzel und ist eine leckere Alternative für alle, die auf Fleisch verzichten. Dieser Flammkuchen mit Kohlrabi und Bergkäse ist ebenfalls eine absolute Empfehlung von uns. Und auch in der Heißluftfritteuse kann man Kohlrabi zubereiten. Frag doch mal unseren Koch-Bot nach weiteren Ideen!

Überbackener Kohlrabi Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Kohlrabi

Salz

1 große Knoblauchzehe

4 EL Olivenöl

Muskatnuss frisch gerieben

Pfeffer

100 g Käse gerieben Zubereitung Schäle den Kohlrabi und schneide ihn in Würfel oder Stifte. Blanchiere ihn 3 Minuten in Salzwasser und lass ihn danach abtropfen.

Ziehe derweil den Knoblauch ab und reibe oder presse 🛒 ihn. Verrühre ihn mit dem Öl.

Vermenge den Kohlrabi mit dem Knoblauchöl und verteile ihn in einer Auflaufform. Würze ihn mit Muskatnuss und Pfeffer.

Schiebe die Form bei 220 °C Ober-/ Unterhitze für 15 Minuten in den Ofen.

Streue den Käse über den Kohlrabi und backe ihn für weitere 15 Minuten. Notizen Du kannst noch weiteres Gemüse wie bspw. geschnittene Möhren oder Lauch dazu geben.

