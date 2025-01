Überbackene Hähnchenschnitzel mit Tomate und Mozzarella: herzhaft und mediterran

Du liebst knusprige Schnitzel, kannst aber auch von mediterranen Aromen nicht genug bekommen? Dann ist dieses Rezept für überbackene Hähnchenschnitzel mit Tomate und Mozzarella genau das Richtige für dich! Das Zusammenspiel aus knuspriger Panade, saftigem Hähnchenfleisch sowie der fruchtig-würzigen Tomatensoße und dem zarten, cremigen Käse sorgt für einen echten Gaumenschmaus.

Rezept für überbackene Hähnchenschnitzel mit Tomate und Mozzarella

Klopfe zuerst deine Hähnchenschnitzel weich und mariniere sie mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft. Danach geht’s ans Tomatenragout für die überbackenen Hähnchenschnitzel. Dafür schälst und schneidest du Zwiebel und Knoblauch und dünstest beides gemeinsam im Topf an. Dann kommen gestückelte Tomaten sowie Oregano, Basilikum, Salz, Pfeffer und etwas Zucker dazu. Als nächstes lässt du die Tomatensoße für einige Minuten köcheln und etwas eindicken. Währenddessen geht’s ans Panieren der Hähnchenschnitzel. Dafür gibst du in einen Teller etwas Mehl, verquirlst in einem weiteren Eier und vermischst in einem dritten Paniermehl mit geriebenem Parmesan. Nun wendest du die Schnitzel zuerst im Mehl, dann kommen sie in die Eier, danach wendest du sie in der Paniermehl-Parmesan-Mischung. Die panierten Schnitzel brätst du dann beidseitig wenige Minuten goldbraun an.

Hast du es bis hierhin geschafft, folgt der finale Teil: Deine Hähnchenschnitzel treffen auf die Tomaten und den Mozzarella. Lege die Schnitzel dazu in eine Auflaufform. Nun gibst du auf jedes Schnitzel einen großzügigen Klecks Tomatenragout und belegst es mit Mozzarella. Danach wandert alles für circa zehn Minuten in den Ofen zum Überbacken. Anrichten kannst du deine überbackenen Hähnchenschnitzel mit Tomate und Mozzarella mit frischem Basilikum. Guten Appetit!

Überbackenes Hähnchenschnitzel mit Tomate und Mozzarella Olivia 4.25 ( 16 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Hähnchenschnitzel

1 Zitrone

Salz und Pfeffer

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

1 Dose Tomaten geschält und gestückelt

1 TL Oregano

1 TL Basilikum

1 TL Zucker

200 g Mozzarella

100 g Mehl

2 Eier

150 g Paniermehl

50 g Parmesan gerieben Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vor.

Klopfe die Hähnchenschnitzel weich, damit sie gleichmäßig dünn sind. Presse die Zitrone aus und mariniere die Hähnchenschnitzel mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides klein. Erhitze 1 EL Olivenöl in einem kleinen Topf und brate die Zwiebel und den Knoblauch kurz an.

Gib die Tomaten dazu und würze mit Oregano, Basilikum, Salz, Pfeffer sowie etwas Zucker. Lass das Tomatenragout bei mittlerer Hitze ca. 10-15 Minuten köcheln.

Währenddessen gib Mehl in einen tiefen Teller, verquirle die Eier in einem zweiten Teller und vermische Paniermehl und geriebenen Parmesan in einem dritten Teller.

Wende die Hähnchenschnitzel zuerst im Mehl, ziehe sie dann durch die verquirlten Eier und wende sie zuletzt in der Paniermehl-Parmesan-Mischung.

Erhitze das restliche Olivenöl in einer großen Pfanne und brate die Schnitzel bei mittlerer Hitze für ca. 3-4 Minuten pro Seite goldbraun an. Schneide in der Zwischenzeit deinen Mozzarella in Scheiben.

Lege die Schnitzel in eine große Auflaufform, gib auf jedes Schnitzel Tomatenragout und belege es mit 1-2 Mozzarellascheiben.

Stelle das Ganze in den Ofen und überbacke die Hähnchenschnitzel für ca. 8-10 Minuten, bis der Mozzarella geschmolzen und leicht gebräunt ist.

