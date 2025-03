Ungarischer Apfelkuchen vom Blech: So lecker schmeckt Almás pite

Siebe Mehl, Puderzucker, Backpulver und Salz in eine Schüssel und mische die Zutaten.

Gib die Butter in Stücken dazu und verarbeite alles zu einer krümeligen Masse.

