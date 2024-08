Wo liegt der Unterschied zwischen Feta, Hirtenkäse und Schafskäse?

Feta passt so ziemlich zu allen deftigen Gerichten. Der griechische Käse überzeugt geschmacklich durch seine Salzigkeit, den intensiven und cremigen Geschmack und eine angenehme Säure. Der perfekte Käse eigentlich. Da wollen wir doch gleich mal etwas damit zubereiten. Doch der Kühlschrank ist leer. Also in den Supermarkt. Dort liegen nur Hirtenkäse und Schafskäse. Musst du jetzt deine Pläne umwerfen? Oder kannst du Feta einfach austauschen? Worin liegt der Unterschied bei Feta, Hirtenkäse und Schafskäse? Wir erklären es dir!

Unterschied Feta, Hirtenkäse und Schafskäse: Das sind die wichtigsten Aspekte

­­­Im Kühlregal in Supermärkten findet man meist Feta, Hirtenkäse – auch Balkankäse genannt – und Schafskäse nebeneinander. Doch wie unterscheiden sie sich? Nehmen wir einfach mal alle drei mit und schauen sie uns genauer an. Dabei fällt direkt auf: Der erste Unterschied von Feta, Hirtenkäse und Schafskäse liegt im Preis. Feta ist der teuerste, dann kommt der Schafskäse und zum Schluss der Hirtenkäse. Packen wir sie zu Hause aus, liegen drei rechteckige, weiße Käseblöcke vor uns. Werfen wir mal einen Blick auf die einzelnen Arten und ihre Eigenschaften.

Fetakäse

Der Begriff Feta, der übersetzt „Scheibe“ bedeutet, ist eine sogenannte geschützte Ursprungsbezeichnung. Seit 2002 darf der Name nur noch in Salzlake gereiften weißen Käse aus Schaf- und/oder Ziegenmilch bezeichnen, der auf dem griechischen Festland oder den Inseln um Lesbos hergestellt wurde. Der Käse ist von der Konsistenz halbfest. Seine Oberfläche ist glatt und fest und er schmeckt intensiv aromatisch bis streng.

Schafskäse

Da Feta hierzulande oftmals auch einfach „Schafskäse“ genannt wird, denken viele, es handelt sich um den gleichen Käse. Aber das stimmt nicht. Während Feta Ziegenmilch enthalten darf, besteht Schafskäse zu 100 Prozent aus Schafsmilch. Er darf auch außerhalb Griechenlands und aus nicht-griechischer Milch hergestellt werden. Zudem bezeichnet Schafskäse nicht automatisch den weißen, rechteckigen Käse, sondern kann im Grunde jeden Käse meinen, der aus Schafsmilch besteht. Verwirrend, aber ein wichtiger Unterschied. Vom Geschmack her ist er ebenfalls eigen und intensiv, auch von der Optik ähnelt er dem Feta sehr. Nur seine Konsistenz ist etwas cremiger als die von Feta.

Hirtenkäse

Hirtenkäse wird auch „Balkankäse“ oder „Käse in Salzlake“ genannt und unterscheidet sich durch einen wichtigen Punkt von den anderen beiden Käsesorten: Er wird aus Kuhmilch hergestellt. Dadurch hat er eine festere, manchmal sogar gummiartige Konsistenz und weist feine Löcher auf. Geschmacklich ist er wesentlich milder als Schafs- oder Fetakäse.

Wofür eignet sich welcher Käse?

Der Unterschied von Feta, Hirtenkäse und Schafskäse variiert also je nach Käsesorte. Können sie aber ersatzlos ausgetauscht werden? An sich ja, finden wir. Natürlich sollte man sich über die verschiedenen Eigenschaften und Geschmacksprofile im Klaren sein. Diese kannst du allerdings auch zu deinem Vorteil nutzen: Ist dir eher nach einem milden Geschmack, verwende den Hirtenkäse. Dieser zerläuft zudem bei Hitze nicht so stark wie Feta oder Schafskäse und eignet sich daher gut für den Grill. Feta dagegen ist perfekt zum Überbacken von Aufläufen oder als cremig-salziger Gegenpol zu süßen Komponenten wie gegrillter Melone. Probiere dich am besten durch die verschiedenen Sorten durch und schaue, welcher der drei Käse dir am besten schmeckt!