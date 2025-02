Dieses Dessert schmeckt wie Tiramisu, ist aber viel einfacher

Was passiert, wenn Vanille, Kakao und Espresso auf cremigen Quark treffen? Ein Dessert, das einfach unwiderstehlich ist! Diese Vanille-Espresso-Quarkcreme schmeckt wie eine Mischung aus Tiramisu und Mousse au Chocolat – ist nur viel einfacher in der Zubereitung und leichter als klassische Sahnedesserts. Die zarte Vanillenote harmoniert perfekt mit dem kräftigen Espresso, und die Schokoraspeln geben dem Ganzen den letzten Schliff. Wenn du nach einem schnellen, aber raffinierten Dessert suchst, solltest du dieses Rezept unbedingt ausprobieren!

Einfache Dessert-Idee: Rezept für Vanille-Espresso-Quarkcreme

Nicht selten packt mich nach dem Essen noch der Appetit auf etwas Süßes. In den meisten Fällen habe ich aber nichts daheim, um diese Gelüste zu besänftigen. Denn wenn sich etwas zum Naschen in meinen vier Wänden befindet, überlebt es meistens nicht lange. Dieses Rezept für eine Vanille-Espresso-Quarkcreme schafft Abhilfe, wenn unbedingt doch noch was Süßes her muss. Die meisten Zutaten dafür habe ich sowieso immer auf Vorrat zu Hause. Alles, was man nämlich dafür braucht, ist etwas Quark, Schlagsahne, Zucker, Instant-Espresso und Kakaopulver sowie Vanilleextrakt.

Die Zubereitung ist genauso simpel wie die Zutatenliste. Also ideal, wenn man mal spontan Lust auf Nachtisch bekommt. Für den Vanille-Espresso-Quark wird einfach der Quark mit Hilfe eines Handmixers 🛒 mit dem Zucker cremig gerührt. Danach kommt in eine Hälfte der Quarkmasse das Espresso- und Kakaopulver, die andere Hälfte wird mit Vanilleextrakt verfeinert. Zum Schluss wird noch geschlagene Sahne untergehoben, um alles cremiger zu machen. Nun kannst du es schichtweise in Schalen füllen und genießen.

Wenn du noch auf der Suche nach weiteren Dessert-Ideen fürs nächste mehrgängige Menü bist, könnte auch diese Aperol-Creme aus drei Zutaten etwas für dich sein. Unser Rezept für Tiramisu im Glas ist ganz bestimmt auch ein Hingucker. Oder du gönnst dir heute nach dem Essen mal einen Affogato.

Vanille-Espresso-Quarkcreme Olivia 3.97 ( 306 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Quark

50 g Zucker

1/2 EL Instant-Espresso-Pulver

1 EL Kakaopulver

1/2 TL Vanilleextrakt

125 g Schlagsahne

Schokoraspeln zum Garnieren (optional) Zubereitung Rühre Quark und Zucker mit dem Schneebesen oder mit Hilfe eines Handmixers für einige Minuten cremig.

Gib die Hälfte der Quark-Zucker-Mischung in eine separate Schüssel. Rühre in die eine Hälfte Espressopulver und Kakao ein, in die andere Hälfte Vanilleextrakt.

Schlage die Sahne steif. Hebe die Hälfte der Schlagsahne unter den Vanille-Quark, die andere Hälfte unter den Espresso-Kakao-Quark.

Fülle zuerst eine Schicht Espresso-Kakao-Quark, dann eine Schichte Vanille-Quark in ein Dessertglas. Optional kannst du das Ganze mit etwas Schlagsahne und feinen Schokoraspeln dekorieren und servieren.

