Vanillekipferl-Mousse: süßer Nachtisch aus Keksresten

Das Weihnachtsfest neigt sich dem Ende entgegen, und natürlich sind noch allerlei Leckereien übrig. Wir starten mit der Resteküche und zaubern aus unseren zahlreichen Plätzchen, die noch in der Keksdose liegen, eine luftige Vanillekipferl-Mousse. Serviere sie zum nächsten Abendessen als Dessert oder überrasche deine Lieben mit diesem besonderen Nachtisch an Silvester!

Rezept für Vanillekipferl-Mousse

Wir lieben es, aus Weihnachtsresten neue Leckereien zu zaubern und ihnen so noch einmal Leben einzuhauchen. Irgendwann hat man doch einfach keine Lust mehr, noch ein Plätzchen zu naschen – zu viele waren es wieder in diesem Jahr! Stattdessen machen wir eine süße Vanillekipferl-Mousse, die wir entweder noch an einem der Feiertage servieren, zwischen den Jahren genießen oder am Silvesterabend auftischen.

Um die Vanillekipferl-Mousse zuzubereiten, brauchen wir glücklicherweise nur eine Handvoll Zutaten und genauso wenig Zeit. Nach 20 Minuten ist unsere Arbeit bereits erledigt, danach muss der Nachtisch allerdings noch mindestens eine Stunde kalt gestellt werden. Aber das macht gar nichts, denn wir nutzen die Zeit, um entweder etwas anderes fürs Essen vorzubereiten oder uns mit den neuen Geschenken zu beschäftigen.

Ein Tipp: Bereite die Vanillekipferl-Mousse doch vielleicht sogar schon am Morgen oder sogar einen Tag vorher zu. Sie kann nämlich ruhig ein wenig länger im Kühlschrank stehen, und so hast du kurz vor dem Essen weniger Arbeit. Noch mehr praktische Tipps, um dein Weihnachtsessen zu planen, findest du in unserem Leckerwissen.

Probiere doch auch noch unser Weihnachts-Tiramisu mit Mandarinen, bevor die Feiertage vorbei sind – oder danach, denn es schmeckt zu gut, um es nur zu Weihnachten zu naschen. Chocoholics werden diese Weihnachtsmousse mit Schokolade lieben, und auch unser Spekulatius-Eis überzeugt Naschkatzen.