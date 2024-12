Schlicht und saftig: Backe einen leckeren Vanillekuchen

Nun, da der erste Advent absolviert und die vorweihnachtliche Backwut endgültig entfesselt ist, stehe ich ständig in der Küche. Wenn die Plätzchen alle sind, gibt’s gleich Nachschub. Und wenn’s mal Abwechslung von den Plätzchen geben soll, dann gibt’s keinen Salat, sondern Kuchen. Ein schlichter, schnell gemachter und saftiger Vanillekuchen ist da genau das richtige.

Vanillekuchen: einfach lecker

Ein Vanillekuchen schmeckt einfach herrlich schlicht und dabei wunderbar lecker. Mit seiner schlichten Wandelbarkeit passt er morgens super zu deiner Tasse Kaffee, schmeckt mittags als Nachtisch und abends vorm Fernseher. Ein treuer Begleiter also! Speichere dir deshalb dieses Rezept gut ab, du wirst sicher öfter darauf zurückgreifen.

Heize zuerst den Ofen auf 180 Grad Ober-/ Unterhitze vor und bereite eine Springform vor. Während der Ofen warm wird, schlägst du die weiche Butter mit Zucker und Vanillezucker cremig auf. Rühre die Eier nacheinander unter, bis eine fluffige Masse entsteht. Das Mark einer Vanilleschote darf natürlich nicht fehlen! In einer separaten Schüssel vermischst du Mehl, Backpulver und eine Prise Salz, um es anschließend abwechselnd mit der Milch unter die Butter-Zucker-Mischung zu heben.

Dieser Handmixer von Philips bei Amazon🛒 kann dir bei allen Backprojekten gute Dienste leisten.

Ab damit in den Ofen! Nach etwa 35 bis 40 Minuten ist dein Kuchen goldbraun und duftend – der Stäbchentest verrät dir, ob er durch ist. Lass ihn nach dem Backen kurz in der Form auskühlen, bevor du ihn auf ein Gitter stürzt. Jetzt heißt es nur noch: Geduldig abwarten, bis er abgekühlt ist. Schon darfst du genüsslich in deinen Vanillekuchen beißen.

Wusstest du, dass Vanille als eines der teuersten Gewürze der Welt gilt? Sie stammt aus den Schoten einer Orchidee, die ursprünglich aus Mexiko kommt. Die aufwendige Verarbeitung macht sie so kostbar: Jede Schote wird per Hand bestäubt und nach der Ernte mehrere Wochen fermentiert, um ihr unverwechselbares Aroma zu entfalten. Schön, dass das schöne Gewürz in unserem Vanillekuchen eine eigene Bühne erhält!

Was backst du als Nächstes? Eine cremige Torta della Nonna vielleicht? Oder einen schlichten und leckeren Joghurt-Kuchen? Auch bei diesem Blätterteigkuchen mit Vanillepudding kommen Vanillefans auf ihre Kosten.

Vanillekuchen Ann-Katrin keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Kochutensilien 1 Springform, ca. 20 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x 125 g Butter weich

150 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

2 Eier

1 Vanilleschote

200 g Mehl

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

100 ml Milch Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und fette eine Springform leicht ein oder lege sie mit Backpapier aus.

Gib die weiche Butter, den Zucker und den Vanillezucker in eine große Schüssel. Schlage alles mit einem Handmixer oder Schneebesen auf, bis die Masse cremig und hell ist.

Füge die Eier einzeln hinzu und rühre jedes Ei gut unter, bis die Masse glatt ist. Kratze das Mark der Vanilleschote aus und füge es hinzu.

Vermische das Mehl, Backpulver und die Prise Salz in einer separaten Schüssel.

Siebe die trockenen Zutaten in die Butter-Zucker-Mischung und rühre abwechselnd mit der Milch, bis ein glatter Teig entsteht. Der Teig sollte dickflüssig, aber geschmeidig sein.

Fülle den Teig in die vorbereitete Form und glätte die Oberfläche.

Backe den Kuchen für 35 Minuten im vorgeheizten Ofen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.