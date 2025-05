Zauber dir Nachtisch-Feeling zum Frühstück mit Vanillepudding-Haferflocken

Ich bin ein großer Fan von Haferflocken und ihren vielseitigen Zubereitungsmethoden. Sättigende Overnight Oats, verfeinert mit etwas Zimt, gehören für mich mittlerweile zum Alltag wie die morgendliche Tasse Kaffee. Mit diesen Vanillepudding-Haferflocken gibst du dem Klassiker einen köstlichen süßen Twist.

Genieße ein Dessert zum Frühstück mit Vanillepudding-Haferflocken

Diese Vanillepudding-Haferflocken vereinen den zarten, leicht nussigen Biss klassischer Haferflocken mit der Cremigkeit eines leckeren Vanillepuddings. Statt nur mit Milch bereitest du die Haferflocken in diesem Rezept mit etwas angerührtem Puddingpulver zu.

Dadurch bekommen sie nicht nur eine angenehme Konsistenz, sondern auch einen vollmundigen Geschmack, der an die Kindheit erinnert. Noch warm, leicht dampfend erinnern sie auf dem Frühstückstisch fast schon an ein Dessert. So kann man doch gut in den Tag starten.

Haferflocken sind nicht ohne Grund eine beliebte Zutat in der Küche und ein ideales Frühstück. Sie sättigen lange, versorgen dich mit Kohlenhydraten, Proteinen, ungesättigten Fettsäuren und Ballaststoffen. In dieser Variante erinnern sie an einen süßen Nachtisch.

Wenn du morgens nur schwer in Schwung kommst und keine Energie für lange Frühstücksvorbereitung hast, ist dieses Rezept ideal für dich. Sie brauchen kaum länger, als ein normales Porridge und sind in gerade einmal 10 Minuten schon in einer Schüssel vor dir. Du kannst sie natürlich auch abends vorbereiten, in den Kühlschrank stellen und morgens kalt genießen. Dann wird die Konsistenz aber noch etwas fester. Lass es dir schmecken!

Vanillepudding-Haferflocken Dominique 4.10 ( 134 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 50 g Haferflocken

20 g Vanillepuddingpulver

250 ml Milch oder eine vegane Alternative

1 Handvoll gefrorene Beeren Zubereitung Koche die Haferflocken mit 200 ml Milch auf.

Vermische das Puddingpulver mit 50 ml Milch in einer kleinen Schale 🛒

Rühre die Milch mit dem Puddingpulver unter die köchelnden Haferflocken unter. Lass es bis zur gewünschten Konsistenz einkochen.

Serviere die Vanillepudding-Haferflocken noch warm und verteile die gefrorenen Beeren darüber.

