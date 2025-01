Vegane Corn Dogs mit Hummus: frittiertes Streetfood im Teigmantel

Corn Dogs sind ein klassisches amerikanisches Streetfood. Sie bestehen aus einem Hotdog-Würstchen, das in einen dicken Teig aus Maismehl gehüllt und frittiert wird. Doch wusstest du, dass man den Imbiss auch ohne Fleisch zubereiten kann? Probiere unser Rezept für vegane Corn Dogs mit Hummus aus.

Streetfood-Klassiker neu entdeckt: vegane Corn Dogs

Meinen ersten Corn Dog habe ich vor ein paar Jahren in New York gegessen. Die Würstchen im Maisteig sind in den USA ein echter Klassiker und es gibt sie in den großen Städten an fast jeder Straßenecke. Mit dem Rezept für Corn Dogs mit Hummus denken wir das traditionelle Streetfood neu und setzen statt auf Fleisch auf rein pflanzliche Zutaten, die in Geschmack und Textur ebenso überzeugen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Für den veganen Maissnack rühren wir zuerst den Teig an. Die Würstchen ersetzen wir durch vegane Bockwurst. Diese findest du mittlerweile in fast allen Supermärkten und Biomärkten. Wir halbieren die Würste und spießen sie auf Holzspieße auf. Anschließend tunken wir sie in den Teig und frittieren sie in einem Topf 🛒 mit heißem Öl aus. Jetzt lassen wir die veganen Corn Dogs nur noch auf einem Küchentuch abtropfen und servieren sie mit Hummus. Selbstverständlich schmecken aber auch Ketchup oder ein anderer Dip deiner Wahl dazu.

Wenn du auf einer Party vegane Corn Dogs servieren möchtest, kannst du den Teig schon am Vortag zubereiten und die Würstchen am Stiel erst am nächsten Tag ausbacken. So hast du am Tag der Party nicht so viel zu tun.

Die Zubereitung macht Spaß und die veganen Corn Dogs lassen sich gut mit Freunden oder der Familie teilen. Zum Beispiel beim nächsten Super Bowl am 9. Februar oder beim Kindergeburtstag.

Serviere auf deinem Party-Buffet gleich noch knusprige Falafel aus der Heißluftfritteuse und Polenta-Pommes. Und auch die veganen Pizzaschnecken schmecken hervorragend.

Vegane Corn Dogs Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien 12 Holzspieße Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 2 EL Eiersatz

250 ml Pflanzenmilch z.B. aus Hafer oder Soja

125 g Mehl

75 g Maisgrieß

50 g Süßlupinenmehl

Salz und Pfeffer

4 TL Agavendicksaft

2 EL Backpulver Außerdem: Öl zum Frittieren

6 vegane Bockwürste

200 g Hummus nach Wahl Zubereitung Verrühre die Zutaten für den Teig miteinander in einer Schüssel.

Erhitze ausreichend Öl in einem Topf auf 170 °C.

Halbiere die Würstchen quer und stecke sie auf die Holzspieße.

Tunke sie dann nacheinander in den Teig, sodass sie komplett umhüllt sind.

Lass sie langsam ins heiße Öl gleiten und frittiere sie 3 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Zum Schluss lässt du die veganen Corn Dogs noch auf einem Küchenpapier abtropfen und servierst sie mit dem Hummus. Notizen Zu den veganen Corn Dogs passen auch klassischer Ketchup oder ein anderer Dips nach Wahl.

Der Teig lässt sich gut am Vortag zubereiten und die Würstchen erst am nächsten Tag ausbacken.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.