Rezept für den Veganuary: Karotten-Kokos-Suppe

Wir sind noch mitten drin im Veganuary, dem Monat, in dem wir uns durch leckere, vegane Gerichte schlemmen. Eins meiner Lieblingsrezepte ist diese Karotten-Kokos-Suppe, denn sie ist herrlich cremig, leicht süßlich und wärmt so schön von innen.

Karotten-Kokos-Suppe: neues Lieblingsrezept

An tristen Wintertagen sind Suppen für mich die ideale Mahlzeit, denn mit einer warmen Schüssel in der Hand kann man es sich einfach auf dem Sofa vor dem Fernseher bequem machen.

Die Zutaten und auch die Zubereitung der Karotten-Kokos-Suppe sind einfach. Die meisten Dinge, die du für die Suppe brauchst, hast du wahrscheinlich schon in deinem Schrank. Zu Karotten und Kartoffeln gesellen sich noch eine Zwiebel sowie Gemüsebrühe in den Topf. Außerdem kommt Kokos-Reis-Drink dazu. Diesen hast du wahrscheinlich nicht immer im Haus, aber es gibt ihn in jedem gut sortierten Supermarkt und mittlerweile sogar in Drogerien. Weitere Zutaten für die Suppe sind Zitronensaft, brauner Zucker, etwas Petersilie, Salz und gemahlener Chili.

Der Clou an der Karotten-Kokos-Suppe sind Möhrenstreifen, die du vorher mit Zitronensaft und Zucker vermengst und durchziehen lässt. Sie werden zum Schluss in die Suppe gegeben und verleihen ihr dadurch etwas Biss. Man kann sie aber selbstverständlich auch weglassen oder sie einfach als Snack ohne Suppe servieren.

Nach einer guten halben Stunde kannst du die leckere Suppe schon genießen. Ich nasche gern noch ein paar geröstete Brotscheiben dazu oder toppe sie zusätzlich mit selbst gemachten Croûtons. Lass es dir schmecken!

