Vegane One-Pot-Taco-Pasta: schnelles Nudelgericht mit Bohnen, Mais und Käse

Warum sich zwischen zwei Gerichten entscheiden, wenn man sie auch kombinieren kann? Ich liebe Tacos und ich kann auch von Pasta nicht genug bekommen. Vereint man das Beste beider Welten, hat man eine leckere, vegane One-Pot-Taco-Pasta, die mit ihrer Cremigkeit, Würze und wohltuenden Wärme für gute Laune sorgt. Selbst nach langen Tagen lässt sich dieses Nudelgericht entspannt kochen. Keine komplizierten Arbeitsschritte oder viele Kochutensilien notwendig – alles kommt in einen einzigen Topf, köchelt gemütlich vor sich hin und verwandelt sich in eine richtige Wohlfühlmahlzeit.

Ruckzuck fertig: Rezept für vegane One-Pot-Taco-Pasta

Starte, indem du Zwiebel und Knoblauch schälst und klein schneidest. Brate beides in einem großen Topf mit etwas Öl glasig an, bevor du das vegane Hack und die Taco-Gewürzmischung dazugibst. Brate alles weiter an, bis das Hack leicht knusprig geworden ist. Anschließend kannst du die gestückelten Tomaten, schwarzen Bohnen, Mais, Gemüsebrühe und Nudeln mit in den Topf füllen.

Nun muss das Ganze einmal aufkochen. Danach lässt du deine vegane One-Pot-Taco-Pasta auf mittlerer Hitze so lange köcheln, bis die Nudeln al dente sind. Falls beim Kochen zu wenig Flüssigkeit im Topf sein sollte, kannst du immer nochmal etwas Gemüsebrühe dazugeben. Ist die Pasta fertig gekocht, rührst du den veganen Käse unter. Der macht alles schön cremig. Servieren kannst du die vegane One-Pot-Taco-Pasta mit einem Klecks Sour Cream und frischem Koriander.

Wenn du ein Fan schnell zubereiteter One Pot-Gerichte bist, dann schmeckt dir bestimmt auch diese One-Pot-Pasta mit Brokkoli oder dieser cremige Zucchini-Reis mit Feta und Oliven. Ebenfalls lecker und einen Versuch Wert ist unsere vegane Kürbis-One-Pot-Pasta.

Vegane One-Pot-Taco-Pasta Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 1 große Zwiebel

2 Knoblauchzehen

Koriander zum Garnieren

2 EL Olivenöl

250 g veganes Hack

1 EL Taco-Gewürzmischung

1 Dose Tomaten gestückelt

1 Dose schwarze Bohnen

1 kleine Dose Mais

700 ml Gemüsebrühe

200 g Pasta nach Wahl

120 g veganer Käse gerieben Zubereitung Schäle Zwiebel und Knoblauchzehen. Wasche den Koriander. Schneide die Zwiebeln in kleine Würfel, hacke Knoblauch und Koriander fein.

Erhitze in einem großen Topf Öl und brate Zwiebeln und Knoblauch für ca. 2-3 Minuten glasig an. Füge das vegane Hack sowie die Taco-Gewürzmischung hinzu und brate alles, bis das Hack leicht knusprig ist.

Gib nun die Tomaten, schwarzen Bohnen, Mais, Gemüsebrühe und ungekochte Pasta dazu und verrühre alles gut miteinander. Koche einmal alles auf und lass die Taco Pasta dann bei geringer bis mittlerer Hitze abgedeckt 10-15 Minuten köcheln, bis die Pasta al dente ist.

Rühre den veganen Käse unter, bis die er geschmolzen und die Taco Pasta cremig ist.

Fülle die vegane One-Pot-Taco-Pasta in Teller oder Schüsseln und garniere sie mit frischem Koriander.

