Vegane Snickers-Schokolade aus 4 Zutaten: einfache Rezept-Idee

Als wir diese vegane Snickers-Schokolade auf Social Media gesehen haben, mussten wir sie einfach ausprobieren! Die Zubereitung wirkte fast zu einfach, um wahr zu sein. Aber: Es ist tatsächlich so leicht, diese unglaublich köstliche Süßigkeit nachzumachen. Wir haben das Rezept noch etwas abgewandelt und legen direkt los!

Rezept für vegane Snickers-Schokolade: wunderbar einfach und einfach lecker

Um die vegane Snickers-Schokolade zuzubereiten, brauchen wir nicht mehr als vier Zutaten. Alles, was wir besorgen müssen, sind ein paar Bananen, eine Tafel Zartbitterschokolade, Erdnüsse und Erdnussbutter. Wenn du Erdnussbutter mit Stückchen verwenden willst, kannst du im Prinzip sogar die Erdnüsse von der Einkaufsliste streichen und kommst mit nur drei Zutaten aus.

Und schon geht’s los: Wir starten damit, die Schokolade grob zu hacken und über einem Wasserbad zu schmelzen. Derweil bleibt Zeit, die Bananen zu schälen und zu Mus zu verarbeiten. Das funktioniert besonders gut, wenn die Bananen sehr reif sind und wir eine Gabel zu Hilfe nehmen.

Einen Teil der geschmolzenen Schokolade verrühren wir mit der Erdnussbutter. Dafür erwärmen wir diese kurz, damit sie flüssiger wird und sich besser mit der Schokolade verrühren lässt. Nun verstreichen wir das Bananenmus darauf und streuen die Erdnüsse darüber, die wir vorher gehackt haben.

Abschließend gießen wir den Rest der geschmolzenen Schokolade darüber und streichen sie glatt. Nun kommt unsere vegane Snickers-Schokolade in den Froster, am besten mindestens zwei Stunden. Danach können wir sie in Riegel schneiden und schon einmal das erste Stück probieren. Den Rest bewahren wir in einer gut verschließbaren Dose im Kühlschrank auf und nehmen uns immer ein Stück, wenn uns der süße Hunger packt.

