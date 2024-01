In der kühlen Jahreszeit, wenn die Blätter ihre Farbe wechseln und die Luft von einem frischen Duft erfüllt ist, gibt es nichts Besseres als den Geschmack eines hausgemachten, goldbraunen, tierfreundlichen Apfelkuchens. Der Herbst, mit seiner reichen Ernte an Äpfeln, ist die ideale Zeit, um dieses köstliche und tröstende Gericht zuzubereiten. Äpfel, frisch von den Bäumen gepflückt, sind jetzt auf ihrem Höhepunkt in Bezug auf Süße und Geschmack.

Interessanterweise waren Äpfel schon immer mehr als nur eine Frucht. Sie sind seit der Antike ein Symbol für Wissen, Unsterblichkeit und Versuchung. Aber wusstest du auch, dass Äpfel, abhängig von der Sorte, eine erstaunliche Quelle für Antioxidantien, Vitamin C und Ballaststoffe sind? Sie tragen nicht nur zu einer gesunden Ernährung bei, sondern die natürliche Süße und die feuchte Textur machen sie zur perfekten Hauptzutat für einen veganen Kuchen. Ohne tierische Produkte entsteht ein Dessert, das genauso reich und lecker ist, sich aber dennoch leicht und bekömmlich anfühlt.

50 g Rohrzucker

1 ½ TL Backpulver

¼ TL Salz

1 TL Zimt

100 ml Pflanzenöl z.B. Sonnenblumen- oder Kokosöl

100 ml Pflanzenmilch

1 TL Vanilleextrakt

2 große Äpfel

vegane Schlagsahne

Walnusskerne optional Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Nimm dir die Backform mit 20 cm Durchmesser und lege sie mit Backpapier aus.

Fülle alle trockenen Zutaten in eine große Rührschüssel, beginnend mit dem Mehl. Mische diese Zutaten gründlich, um Klumpen zu vermeiden und eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten, die in jedem Bissen des fertigen Produkts zu spüren sein wird.

Füge dann die flüssigen Komponenten hinzu, um den Teig zu vervollständigen. Zum Schluss kommt das Vanilleextrakt zum Teig. Es ist wichtig, die flüssigen Zutaten langsam und unter stetem Rühren in die trockenen einzuarbeiten, um die Bildung von Klumpen zu vermeiden. Das Ziel ist ein glatter, gleichmäßig gemischter Teig, der die Basis für deinen köstlichen Kuchen bildet.

Lass den Teig nun etwas ruhen und schäle währenddessen die Äpfel, entkerne sie und schneide sie in dünne Scheiben. So können sie später gleichmäßig im Kuchen garen.

Hebe die Apfelscheiben anschließend vorsichtig unter den Teig.

Fülle den Teig in die Backform und streiche ihn bei Bedarf glatt.

Backe den veganen Apfelkuchen etwa 25-30 Minuten, bis er goldbraun ist. Mache die Stäbchenprobe, bevor du ihn aus dem Ofen holst.

Lass den Apfelkuchen abkühlen, damit er seine ideale Konsistenz erreichen kann.

Serviere den Kuchen mit veganer Schlagsahne und Walnusskernen.

Entdecke noch weitere leckere Varianten:

Variante 1: Apfelkuchen mit Birnen

Verleihe deinem veganen Apfelkuchen eine aufregende Wendung, indem du Äpfel teilweise durch Birnen ersetzt. Wähle reife, aber feste Birnen aus, die deinem Kuchen eine zusätzliche Süße und einen feinen, fast blumigen Unterton verleihen. Beim Schälen und Schneiden der Birnen achte darauf, sie in ähnlich große Stücke wie die Äpfel zu schneiden, damit sie gleichmäßig garen. Die Mischung aus Äpfeln und Birnen bietet nicht nur einen reichhaltigen Geschmack, sondern verleiht dem Kuchen auch eine interessante Textur, da Birnen tendenziell eine weichere Konsistenz haben. Dieser einfache Austausch erzeugt ein völlig neues Geschmackserlebnis und könnte selbst die anspruchsvollsten Gaumen unter deinen Gästen überraschen.

Variante 2: Apfelkuchen mit Nuss-Crumble

Für eine texturvolle Überraschung füge deinem veganen Apfelkuchen eine knusprige Nuss-Crumble-Haube hinzu. Entscheide dich für Nüsse wie Walnüsse oder Pekannüsse, die nicht nur geschmacklich hervorragend mit Äpfeln harmonieren, sondern auch einen herzhaften Biss und zusätzliche Nährstoffe liefern. Zerhacke die Nüsse grob und mische sie mit etwas braunem Zucker, Haferflocken und veganer Margarine, bis die Mischung krümelig wird. Verteile dieses Topping gleichmäßig auf deinem Kuchenteig, bevor er in den Ofen geht. Während des Backens karamellisiert der Zucker leicht und bildet eine herrlich knusprige Kruste, die das weiche, würzige Inner des Apfelkuchens wunderbar ergänzt.

Variante 3: Glutenfreier Apfelkuchen

Rücksicht auf Ernährungsbedürfnisse zu nehmen bedeutet nicht, Kompromisse beim Geschmack einzugehen. Für einen glutenfreien veganen Apfelkuchen ersetze das herkömmliche Mehl durch eine glutenfreie Mehlmischung, die in den meisten Supermärkten oder Bio-Läden erhältlich ist. Achte darauf, das Verhältnis von Mehl zu Feuchtigkeit im Auge zu behalten, da glutenfreie Mehle oft mehr Flüssigkeit benötigen oder etwas Xanthan-Gummi erfordern, um die Elastizität und Textur zu verbessern, die das Gluten normalerweise bietet. Experimentiere mit der Menge und den Verhältnissen, um die perfekte Konsistenz zu erreichen. Diese kleine Anpassung macht deinen köstlichen Apfelkuchen zugänglich für Freund:innen und Familie mit Glutenintoleranz oder Zöliakie, ohne den reichen, befriedigenden Geschmack zu opfern, den jeder liebt.

