Ein paar Tage ist der Veganuary bereits alt, und wir zelebrieren ihn in diesem Jahr mit unserem wöchentlichen Vreitag. Einmal in der Woche, immer am Freitag, bekommst du von uns leckere vegane Rezeptideen wie diesen veganen Käsekuchen. Zudem verraten wir spannende Tipps und Tricks für die tierfreie Küche.

Veganen Käsekuchen backen: pflanzlicher Skyr statt tierischer Quark

Dass selbst Kuchenklassiker wie der Käsekuchen vegan schmecken, hättest du vielleicht nicht gedacht. Wir haben aber Omas Rezept so abgewandelt, dass dieser vegane Käsekuchen mindestens genauso cremig und köstlich schmeckt. Anstelle von Quark nutzen wir veganen Skyr, der sich durch eine ebenso feste Konsistenz auszeichnet. Um dem veganen Käsekuchen ordentlich Aroma zu verleihen, greifen wir nicht nur zu Skyr in der Geschmacksrichtung „Natur“, sondern wählen auch solchen mit Vanillegeschmack.

Als Basis kneten wir einen veganen Mürbeteig, mit dem du eine Kuchenform auslegst. Darauf darf dann die cremige Füllung Platz nehmen, und dann geht’s auch schon in den Ofen. Für eine Stunde muss der vegane Käsekuchen backen, bevor er zunächst im ausgeschalteten Ofen, noch vollständig abkühlen muss. Wundere dich nicht: Während er erkaltet, wird seine Konsistenz auch noch fester.

Gut zu wissen: Vegan zu backen ist leichter, als man denkt. Für viele Zutaten wie Sahne, Butter und Milch findet man mittlerweile zahlreiche pflanzliche Alternativen, selbst im Discounter. Wie du Eier beim Backen ersetzen kannst, verraten wir dir in unserem Leckerwissen.

Klick dich durch unsere zahlreichen weiteren Veggie-Rezepte, um im Veganuary noch mehr leckere Kreationen aus der fleischfreien Küche zu probieren! Wir empfehlen süße und fluffige Bananenbrot-Waffeln oder knusprige und fruchtig gefüllte Apfel-Kürbis-Taschen aus Blätterteig. Aber natürlich erst, wenn du den veganen Käsekuchen gebacken hast. Viel Vergnügen!