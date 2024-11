Vegetarischer Borschtsch macht einfach glücklich

Hast du eine Lieblingssuppe? Meine ist ein vegetarischer Borschtsch. Eine Freundin fragte mich mal, ob ich diesen traditionellen Eintopf der osteuropäischen Küche schon mal gegessen habe. Als ich verneinte, erntete ich nur ein ungläubiges Kopfschütteln, hatte gleichzeitig aber auch eine Einladung zu einem Borschtschessen in der Tasche. Und was soll ich sagen? Er war so lecker, dass er seitdem einfach meine Lieblingssuppe ist.

Rezept für vegetarischen Borschtsch

Wenn es in der kalten Jahreszeit kalt, dunkel und windig ist, dann koche ich mir zur Aufmunterung gerne mal einen vegetarischen Borschtsch. Der macht nämlich nicht nur satt und wärmt einen von innen wieder auf, er macht auch glücklich. Das liegt an der Roten Bete, die ein Hauptbestandteil des Eintopfs ist. Rote Bete enthält nämlich Folsäure, die wiederum gegen Müdigkeit und depressive Verstimmungen helfen soll. Im Gehirn kurbelt Folsäure die Produktion des Glückshormons Serotonin an und das schickt trübe Gedanken ins Nirvana. Kein Wunder, dass einem nach einem warmen Teller der tiefroten Suppe gut geht und genau das Richtige an dunklen Herbst- oder Wintertagen ist.

Einen Borschtsch zuzubereiten, ist wunderbar unkompliziert. Du benötigst lediglich frische Bete-Knollen, Weißkohl, Zwiebeln, Kartoffeln, Karotten, etwas Essig, Dill, saure Sahne und ein paar Gewürze.

Zuerst schälst du die Bete, Karotten sowie Kartoffeln und schneidest das Gemüse klein. Die Zwiebel hackst du und den Kohl raspelst du in Streifen. Ist das getan, brätst du die Zwiebel in einem Topf glasig an, gibst anschließend die Rote Bete und die Karotte hinzu und dünstest sie ebenfalls kurz mit. Danach rührst du Tomatenmark mit ein und löschst mit der Gemüsebrühe ab.

Bevor der Eintopf in Ruhe vor sich hin köcheln darf, kommen noch die Kartoffeln und der Kohl sowie Gewürze wie die Lorbeerblätter, Zucker und Essig mit in den Topf. Ist das Gemüse weich, presst du eine Knoblauchzehe in die Suppe und schmeckst sie mit Salz und Pfeffer ab.

Bevor du aber probieren kannst, fehlt noch das Wichtigste, was den Borschtsch überhaupt erst zum Borschtsch macht: Dill und saure Sahne. Fülle dir eine großzügige Portion des Eintopfs ein, streue frischen Dill darüber und haue noch einen ordentlichen Klecks saure Sahne obendrauf. Guten Appetit.