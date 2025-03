Vietnamesische Kaffee-Brownies: perfekt für Schokoladen- und Kaffee-Fans

Ich kann mich noch genau an meinen ersten vietnamesischen Kaffee erinnern. Ich bekam ein kleines, mit süßer Kondensmilch gefülltes Glas serviert, auf dem durch einen kleinen Filter aus Metall langsam schwarzer Kaffee in das Glas tropfte. Der Geschmack: so gut, dass ich bei jedem Besuch in einem vietnamesischen Restaurant auch den landestypischen Kaffee bestellen muss. Wenn du den genauso liebst wie ich, dann werden dich auch diese vietnamesischen Kaffee-Brownies begeistern.

Das Beste aus zwei Welten: vietnamesische Kaffee-Brownies

Brownies sind toll. Vietnamesischer Kaffee mit seinem Schuss süßer Kondensmilch ist aber auch toll. Was, wenn man das noch steigern und beides vereinen könnte? Man mag es sich kaum vorstellen, das geht und ist selbstverständlich ebenfalls toll.

Die Zubereitung der vietnamesischen Kaffee-Brownies ist mehr als einfach. Du brauchst nicht stundenlang den Kaffee durch einen dünnen Filter in Gläser mit Kondensmilch tropfen zu lassen und damit den Brownie-Teig verfeinern. Wir nehmen stattdessen einfach Kaffeepulver und Kondensmilch als getrennte Zutaten. Dem authentischen Geschmack tut dies aber keinen Abbruch.

Verwende für die Brownies aber unbedingt original vietnamesischen Kaffee, den du vor dem Verarbeiten möglichst fein mahlst. Dann schmilzt du Butter in einem Topf und löst darin grob gehackte Zartbitterschokolade auf. Unter diese Mischung rührst du den gemahlenen Kaffee.

Nun schlägst du Eier mit Zucker schaumig, hebst Vanilleextrakt und Salz unter und rührst langsam die Kaffee-Butter-Mischung hinzu. Fehlt noch das Mehl. Das kommt ebenfalls dazu, während du alle Zutaten zu einem glatten Teig verrührst. Den füllst du in eine quadratische Auflaufform und gießt noch die Kondensmilch in feinen Streifen darüber. Verrühre Teig und Kondensmilch mit Hilfe eine Gabel, bis eine Art Marmormuster entsteht. Dann schiebst du den Brownie-Teig zum Backen in den Ofen, lässt ihn anschließend abkühlen und darfst dann endlich probieren. Schmeckt doch wie vietnamesischer Kaffee, oder?

