Vollkorn-Pizzateig: knusprig, aromatisch und gesund

Ein Pizzateig muss nicht immer auf die klassische Art mit hellem Mehl und Hefe zubereitet werden. Auch andere Mehlsorten eignen sich für einen leckeren und knusprigen Boden. Eine Variante: ein Vollkorn-Pizzateig. In unserer leichten Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen wir, wie es geht.

Knuspriger Vollkorn-Pizzateig: So geht’s

Wie wäre es mal mit einer Pizza, deren Boden aus Dinkelvollkornmehl besteht? Immerhin gilt diese Mehlsorte als sehr nahrhaft. Dinkelvollkornmehl enthält im Gegensatz zu Weizenmehl noch alle gesunden Inhaltsstoffe des Getreidekorns und besitzt so eine ganze Palette an wertvollen Mineralstoffen und Vitaminen. Zudem ist das Mehl reich an Ballaststoffen. Mit seinem kräftigen und nussigen Geschmack verleiht es auch einer Pizza einen besonderen, rustikalen Geschmack.

Für einen Vollkorn-Pizzateig benötigst du Dinkelvollkornmehl Hefe, Salz Wasser und Honig. Setze zuerst einen Vorteig an. Dafür vermischst du die Hälfte des Mehls mit Wasser, Hefe und Honig und lass alles für 30 Minuten gehen. Danach fügst du die übrigen Zutaten hinzu und verknetest alles zu einem glatten Teig. Streiche eine Schüssel mit Olivenöl aus und gib den Teig hinein. Der muss nun mindestens drei Stunden gehen. Hast du Zeit, dann gönn ihm gerne eine Gehzeit von 12 Stunden im Kühlschrank.

Am nächsten Tag formst du den Teig zu einer runden Pizza. Gib dafür Olivenöl auf ein Backblech, lege den Teig in die Mitte und ziehe ihn von innen nach außen glatt, bis du die gewünschte Form hast. Wichtig ist, den Teig nicht zu rollen, denn sonst presst du die Luft raus und er geht beim Backen nicht richtig auf.

Jetzt fehlen noch die Zutaten. Belege deinen Vollkorn-Pizzateig mit allem, was dir schmeckt. Alternativ kannst du auch unsere Zutaten (Tomatensoße, Paprika, Zucchini, Mais und geriebenen Mozzarella verwenden). Backe die Pizza für 12 Minuten und freu dich auf ein knuspriges Ergebnis.

Hast du schon unsere anderen Pizza-Rezepte entdeckt? Probier auch mal einen Pizzateig ohne Hefe, einen italienischen Pizzateig oder eine Blumenkohl-Pizza als Low-Carb-Variante.